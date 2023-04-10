Трое нижегородцев удостоены государственных наград за заслуги в здравоохранении и спорте Общество

Фото: с сайта президента РФ

Трех нижегородцев удостоили государственных наград и почетных званий за заслуги в здравоохранении и спорте. Соответствующий указ 12 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, медалью Луки Крымского наградили фельдшера-лаборанта ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Лилию Корнилову и врача ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Татьяну Тотмину.

Также председатель комитета по спорту и физической культуры администрации Городецкого района Андрей Заботин награжден почетным званием "Почетный работник физической культуры Российской федерации".

Напомним, в феврале указом президента России Владимира Путина орденами, медалями и знаками отличия были награждены семь нижегородцев.

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Медаль Луки Крымского вручается медицинским сотрудникам за заслуги в здравоохранении. Награда была учреждена в 2020 году. Она названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

Звание "Почетный работник физической культуры Российской федерации" присваивается организаторам физкультурного движения, ученым и тренерам, работникам спортивных организаций за личные заслуги в развитии спорта и подготовке спортсменов.