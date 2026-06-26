Уборка «Volga Арены» на Стрелке обойдется почти в 220 млн рублей

Практически 220 миллионов рублей направлено на уборку «Volga Арены» в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 217,5 миллиона рублей.
Электронный аукцион на оказание услуг по комплексному обслуживанию (уборке) внутренних помещений и прилегающей территории «Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом» на улице Стрелка, 11 объявило ООО «Проект 1».
Подрядная организация обязуется ежедневно проводить механизированную и ручную очистку покрытий, проездов, тротуаров и площадок от грязи и пыли, а также стрижку и полив газонов, складирование и вынос мусора, аварийные уборочные работы и выполнять другие задачи.
Контракт будет заключен на оказание услуг на протяжении 1,5 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 июля, победитель станет известен спустя три дня.
Ранее мы сообщали о том, что ХК «Торпедо» сыграет первый матч на «Volga Арене» без болельщиков 14 августа.
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