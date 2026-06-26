Только шесть озер в Нижнем Новгороде оказались пригодными для купания Общество

Купание разрешено на 13 водоемах в Нижегородской области. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Сейчас в областном центре можно отдыхать на шести озерах: на Лунском и Пестичном в Сормовском районе, Сортировочном на улице Архангельской в Канавинском районе, ПКиО второй очереди на улице Смирнова и проспекте Молодежном, а также на обоих пляжах озера Светлоярского в Сормовском и Силикатного в Ленинском районах.

В городах региона пригодными для купания признаны пляжи на озере Юрасовское на Бору, Святом в поселке Пушкино в Дзержинске, «У Крутой горы» в Богородске, пруду «408 км» и реке Теша в Арзамасе, реке Белой в Городце, а также все три пляжа на Верхнем пруду в Выксе.

Ранее мы сообщали о том, что охранную зону вокруг озера Светлое утвердили в Воскресенском округе.