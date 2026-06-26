Два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала сезона в Нижегородской области выявлено два случая клещевого вирусного энцефалита у непривитых взрослых жителей Нижнего Новгорода. Заражение произошло после укусов в Городецком и Ветлужском округах, клещи не исследовались. Данные по состоянию на 22 июня опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Также в регионе подтверждено 18 случаев иксодового клещевого боррелиоза у жителей Нижнего Новгорода, Шахуньи, а также Тонкинского, Балахнинского, Ветлужского, Семеновского и Сосновского округов. В 94% случаев инфицирование произошло на территории области. Все диагнозы подтверждены лабораторно.

Всего по поводу присасывания клещей в медорганизации обратились 4420 человек, в том числе 1225 детей.

Обращения зафиксированы в 49 муниципалитетах и восьми районах Нижнего Новгорода. Чаще всего жители обращались за помощью в Дзержинске (269 случаев), на Бору (259), в Павловском округе (259) и Ветлужском округе (229). Среди районов Нижнего Новгорода лидируют Приокский (301 случай), Советский (238) и Автозаводский (219).

Более трети укусов — 36% — произошли на придомовых территориях и садовых участках. В лесу зарегистрировано 16% случаев, в парках и скверах — 10,5%. Также отмечены эпизоды присасывания клещей за пределами региона.

В лабораториях исследовано 5842 клеща, из них 5531 сняты с людей. В 19,4% образцов обнаружены возбудители инфекций. Так, 12 клещей (0,2%) были инфицированы вирусом энцефалита, 906 (18,9%) — боррелиями, 29 (0,7%) — эрлихиями и 191 (4,8%) — анаплазмами.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 703 человека, в том числе 684 ребенка.

Ранее с Роспотребнадзоре назвали самых опасных насекомых Нижегородской области.