Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2026 16:10
Два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у нижегородцев
26 июня 2026 15:17
Маршруты двух нижегородских автобусов и одного электробуса изменят с июля
26 июня 2026 15:00
Улицу Энгельса в Нижнем Новгороде перекрыли до середины июля
26 июня 2026 14:50
Стало известно, что смотрит, читает и слушает нижегородская молодежь
26 июня 2026 14:41
Только шесть озер в Нижнем Новгороде оказались пригодными для купания
26 июня 2026 12:27
Уборка «Volga Арены» на Стрелке обойдется почти в 220 млн рублей
26 июня 2026 11:24
Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1225 мест в Кстове
26 июня 2026 11:11
Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода
26 июня 2026 10:54
Более 100 млн рублей долгов: две котельные в Заволжье могут отключить от газа
26 июня 2026 10:45
Более 48 тысяч инициатив поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»
Общество

Два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у нижегородцев

26 июня 2026 16:10 Общество
Два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

С начала сезона в Нижегородской области выявлено два случая клещевого вирусного энцефалита у непривитых взрослых жителей Нижнего Новгорода. Заражение произошло после укусов в Городецком и Ветлужском округах, клещи не исследовались. Данные по состоянию на 22 июня опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Также в регионе подтверждено 18 случаев иксодового клещевого боррелиоза у жителей Нижнего Новгорода, Шахуньи, а также Тонкинского, Балахнинского, Ветлужского, Семеновского и Сосновского округов. В 94% случаев инфицирование произошло на территории области. Все диагнозы подтверждены лабораторно.

Всего по поводу присасывания клещей в медорганизации обратились 4420 человек, в том числе 1225 детей.

Обращения зафиксированы в 49 муниципалитетах и восьми районах Нижнего Новгорода. Чаще всего жители обращались за помощью в Дзержинске (269 случаев), на Бору (259), в Павловском округе (259) и Ветлужском округе (229). Среди районов Нижнего Новгорода лидируют Приокский (301 случай), Советский (238) и Автозаводский (219).

Более трети укусов — 36% — произошли на придомовых территориях и садовых участках. В лесу зарегистрировано 16% случаев, в парках и скверах — 10,5%. Также отмечены эпизоды присасывания клещей за пределами региона.

В лабораториях исследовано 5842 клеща, из них 5531 сняты с людей. В 19,4% образцов обнаружены возбудители инфекций. Так, 12 клещей (0,2%) были инфицированы вирусом энцефалита, 906 (18,9%) — боррелиями, 29 (0,7%) — эрлихиями и 191 (4,8%) — анаплазмами.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 703 человека, в том числе 684 ребенка.

Ранее с Роспотребнадзоре назвали самых опасных насекомых Нижегородской области.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
26 июня 2026 14:41
Только шесть озер в Нижнем Новгороде оказались пригодными для купания
20 июня 2026 15:56
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных