Стало известно, что смотрит, читает и слушает нижегородская молодежь

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Жители Нижегородской области в возрасте от 18 до 35 лет чаще всего смотрят детективный триллер «Отпечатки» (18+), читают роман «Граф Монте-Кристо» (12+) и слушают трек «И солнце взойдет» (0+). Исследование ко Дню молодежи, который ежегодно отмечается в последнюю субботу июня, провели аналитики холдинга ON Медиа, входящего в группу МТС.

Специалисты проанализировали предпочтения жителей региона в первом полугодии 2026 года. В исследовании использовались данные онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и стриминга «КИОН Музыка».

Среди фильмов и сериалов наибольший интерес у нижегородской молодежи вызвали остросюжетные проекты. Лидером рейтинга стал детективный триллер «Отпечатки» (18+) режиссера Сергея Филатова с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.

Вторую строчку заняла экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Резервация» (16+) с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским. Третьим по популярности стал детективный сериал «Черное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым.

Также в пятерку лидеров вошли детективный триллер «Бар „Один звонок“» (18+) с Данилой Козловским и криминальная экшн-драма «Приговор» (16+) с Антоном Васильевым.

В «КИОН Строках» молодежь региона чаще всего выбирала как классические, так и современные произведения. Самой востребованной книгой стал роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» (12+). Далее расположились «Тайна дома №12 на улице Флоретт» (16+) и роман Яны Вагнер «Тоннель» (18+).

Наиболее популярными книжными жанрами стали современная литература, любовные романы и классика.

В музыкальном сервисе «КИОН Музыка» молодежь Нижегородской области чаще всего слушала поп-музыку. Следом по популярности расположились рэп и танцевальная музыка. В тройку самых прослушиваемых композиций вошли «И солнце взойдет» (0+) исполнителя AiRushV, «Nobody» (16+) от 19Clouds и «Феникс» (0+) исполнительницы BEARWOLF.

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Теги:
День Молодежи МТС
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