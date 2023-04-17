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Наталья Савицкая: "Донорство крови: мифы и реальность"

19 апреля 2023 13:54  [91] Общество

Переливание донорской крови имеет почти вековую историю. Несмотря на то, что эта процедура для многих людей вполне привычна, сам процесс сдачи крови до сих пор окружен многочисленными мифами. 

Сегодня мы задались целью развенчать самые распространенные из них. О мифах и реальности нам рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.  

Миф 1: Во время сдачи крови можно заразиться различными болезнями

Правда. Сдача крови безопасна для донора – все донорские пункты в России обеспечены одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. 

Миф 2: Донорство – это больно

Правда. Донация – это очень простая процедура. Для того чтобы узнать свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу на внутренней поверхности локтевой области

Миф 3: Сдача крови и ее компонентов – это долгая и мучительная процедура. Станции переливания крови работают только в неудобное время.  

Правда. Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) длится дольше, от 30 минут, но не более полутора часов. Во многих регионах станции переливания крови открываются по специальному графику по субботам в течение года, а также есть возможность организовать выездной день донора в компании или в ВУЗе.

Миф 4: У меня распространенная группа крови, моя кровь не нужна. 

Правда. Именно такая кровь нужнее всего! Если она так распространена среди здоровых, то она так же распространена и среди больных. Кровь всех групп – и распространенных, и редких – требуется постоянно.

Миф 5: Кровь можно сдавать только по пятницам, чтобы отдохнуть после кроводачи. 

Правда. Кровь можно сдавать в любой будний день. Специального длительного отдыха после кроводачи не требуется. После сдачи крови нужно посидеть в течение 10-15 минут, избегать тяжелых физических нагрузок в течение дня и следовать простым рекомендациям по питанию. Если вы курите, следует воздержатся от курения в течение часа до и после кроводачи.

Миф 6: Донорство вредно, так как регулярные кроводачи заставляют организм вырабатывать кровь в большом объеме и вызывает зависимость.

Правда. Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а кроводачи не могут вызвать привыкание, так как организм человека эволюционно приспособлен к кровопусканиям. Многолетние наблюдения за донорами, сдающими кровь на протяжении длительного времени, не выявили у них никаких отклонений, связанных с кроводачами.

Регулярные кроводачи не заставляют организм "вырабатывать больше крови", зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери.

Миф 7: Я готов сдать кровь, но в экстремальном случае – если произойдет теракт и т.п., это важнее, чем сдавать кровь в обычном режиме, тем самым будет спасено больше людей. 

Правда. Для больных людей каждая потерянная минута –  экстремальный случай.

* В любую минуту и в любом месте может произойти несчастное происшествие с потерей крови у пострадавших.
* Сдача крови и ее компонентов занимает некоторое время, а кровь может понадобиться немедленно.
* Необходимо, чтобы донорство было регулярным, а не экстренным –  только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови, в т.ч. для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
* Кровь нужна больным и пострадавшим круглый год. Поэтому очень важно регулярное донорство, позволяющее обеспечить нормальный уровень обеспечения донорской кровью и компонентами постоянно и в масштабах всей страны.
Регулярно сдающий донор – это донор, кровь которого наиболее безопасна в силу регулярного обследования и наблюдения за состоянием его здоровья. Из потенциала повторно и неоднократно сдающих доноров формируется система «кадровых доноров», из которых затем может быть сформирована группа "экстренного" резерва.

Миф 8: Меня это не касается 

Правда. Любому человеку может в какой-то момент понадобиться донорская кровь.  По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. И сегодня вы можете стать донором и помочь.

Как отметила Наталья Савицкая, научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека.

Как подготовиться к донации:
1. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а
также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы;
2. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы,
макароны на воде без масла, овощи и фрукты, за исключением авокадо, свеклы, бананов;
3. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;
4. За час до процедуры донации следует воздержаться от курения;
5. Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче
переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам;
6. Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи;
7. Не стоит планировать сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, на время особенно интенсивного периода работы и т.п. 

В заключение Наталья Савицкая отметила, что "периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора".

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Теги:
Медицина и здоровье
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