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Культура и отдых

Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдет в Кстове в конце мая

20 апреля 2023 14:02  [2] Культура и отдых

Первый открытый российский кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдет с 27 по 31 мая 2023 года в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации Кстовского муниципального округа.

Как отметил глава МСУ Кстовского района Иван Уланов, на территории округа снималось более 20 полнометражных художественных фильмов, многие из которых вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа.

Предполагается, что в "КСТОКИНО" примут участие такие известные артисты и деятели культуры РФ, как Семен Стругачев, Даниил Спиваковский, Елена Цыплакова, Наталья Варлей, Ольга Кабо, Андрей Соколов и многие другие.

Среди гостей фестиваля будут и уроженцы Кстова - актеры Валерия Федорович и Сергей Цепов. Президент кинофестиваля – Сергей Новожилов.

Мероприятие пройдет на нескольких творческих площадках Кстовского округа, основной из которых станет Дворец культуры нефтехимиков. В рамках фестиваля запланировано более 20 мероприятий: спектакли, творческие вечера, концерты, мастер-классы, кинопоказы.

"КСТОКИНО" пройдет при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального округа.

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Теги:
Кино Кстовский район
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