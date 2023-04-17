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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни нижегородского журналиста Виктора Девицына

24 апреля 2023 15:42  [47] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни нижегородского журналиста, редактора регионального филиала "Российской газеты" Виктора Алексеевича Девицына. Он скончался на 70-м году жизни.

"Виктор Алексеевич искренне любил Россию и Приволжье, и это чувство было движущей силой в его работе, помогало находить всё новые творческие приемы. Он пользовался огромным уважением читателей и авторитетом в профессиональном сообществе. Качества, которыми он обладал, всегда будут востребованы в журналистике. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - сказал губернатор.

 

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Теги:
Глеб Никитин Некролог
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