Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
15 апреля 2026 10:31
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по аренде загородного жилья на май
15 апреля 2026 09:43
Сторонники "Единой России" принимают активное участие в формировании Народной программы
15 апреля 2026 09:11
Нижегородцам показали спутниковые снимки дублера проспекта Гагарина
15 апреля 2026 07:42
В Нижнем Новгороде планируют отказаться от бумажных билетов в транспорте
15 апреля 2026 07:00
Выставочный зал на Черниговской набережной планируют начать строить в апреле
14 апреля 2026 20:00
Нижегородскую "Швейцарию" посетили 3,5 млн человек
14 апреля 2026 19:15
Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:50
Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая
14 апреля 2026 18:38
Набор участников новой программы "Марафон проектов" стартовал в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:17
Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области
Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по аренде загородного жилья на май

15 апреля 2026 10:31 Общество
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по аренде загородного жилья на май

Фото: Николай Нестеренко

Нижегородская область вошла в десятку самых востребованных регионов по числу бронирований загородного жилья на май. По данным платформы "Авито Путешествия", на регион приходится 3% от общего объема майских бронирований по стране.

Средняя стоимость аренды дома в области составляет 15 200 рублей за ночь. При этом планировать поездки жители и гости региона предпочитают заранее — средняя глубина бронирования достигает 63 дней.

По сравнению с прошлым годом Нижегородская область улучшила позиции и поднялась с 10 на 7 место.

Больше всего домов, дач и коттеджей на май уже заняли в Московской и Ленинградской областях. На них приходится 14% и 10% всех бронирований по России соответственно. В числе самых популярных направлений также Краснодарский край и Республика Карелия. Кроме того, в топ-7 вошли Республика Алтай, Самарская и Нижегородская области.

По словам руководителя по развитию сервисов для арендодателей Рауля Салахова, на майские праздники у россиян обычно складываются два сценария отдыха. Первый — короткая поездка недалеко от крупного города, когда дом снимают на выходные для семьи, друзей или коллег. Второй сценарий — более продолжительный отдых, когда загородный дом становится частью полноценного отпуска.

Ранее нижегородцам рассказали о неочевидных направлениях для отдыха на майские праздники.

Новости по теме
13 апреля 2026 12:32
Нижний Новгород оказался в середине рейтинга по доходности инвестиций в жилье
10 апреля 2026 11:50
Цены выше спроса: квартиры в нижегородских новостройках еле продаются
06 апреля 2026 19:52
Высокий сезон в Азии: куда поехать и сколько это стоит
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
