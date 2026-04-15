Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по аренде загородного жилья на май Общество

Фото: Николай Нестеренко

Нижегородская область вошла в десятку самых востребованных регионов по числу бронирований загородного жилья на май. По данным платформы "Авито Путешествия", на регион приходится 3% от общего объема майских бронирований по стране.

Средняя стоимость аренды дома в области составляет 15 200 рублей за ночь. При этом планировать поездки жители и гости региона предпочитают заранее — средняя глубина бронирования достигает 63 дней.

По сравнению с прошлым годом Нижегородская область улучшила позиции и поднялась с 10 на 7 место.

Больше всего домов, дач и коттеджей на май уже заняли в Московской и Ленинградской областях. На них приходится 14% и 10% всех бронирований по России соответственно. В числе самых популярных направлений также Краснодарский край и Республика Карелия. Кроме того, в топ-7 вошли Республика Алтай, Самарская и Нижегородская области.

По словам руководителя по развитию сервисов для арендодателей Рауля Салахова, на майские праздники у россиян обычно складываются два сценария отдыха. Первый — короткая поездка недалеко от крупного города, когда дом снимают на выходные для семьи, друзей или коллег. Второй сценарий — более продолжительный отдых, когда загородный дом становится частью полноценного отпуска.

Ранее нижегородцам рассказали о неочевидных направлениях для отдыха на майские праздники.