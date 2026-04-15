Сотрудники "Эн+ Тепло Волга" получают высшее образование на льготных условиях

Издание Forbes представило первый рейтинг лучших работодателей для молодежи в России. Компания Эн+ вошла в число победителей благодаря системной работе по обучению и развитию молодых специалистов, а также подготовке кадров для энергетической отрасли. Например, на предприятиях Эн+ действует программа получения высшего образования на льготных условиях. Для продолжения обучения энергетики выбирают профильные вузы по специальностям «теплоэнергетика и теплотехника», «автоматизация технологических процессов и производств» и другие.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики Автозаводской ТЭЦ (входит в Эн+ Тепло Волга) Александр Быстров в этом году успешно завершил обучение в Политехе. Теперь он дипломированный специалист с высшим образованием в сфере энергетики.

«После колледжа хотел продолжить обучение, но не было возможности. Узнав о программе льготного высшего образования, которую предоставляет Эн+ для своих сотрудников, подал заявку. Компания компенсировала мое обучение в вузе, предоставляла оплачиваемый ученический отпуск. А я старался учиться на «отлично», - поделился Александр Быстров.

Во время обучения в Политехе энергетику помог опыт работы на АТЭЦ. С увлечением он изучал теорию автоматизированного управления и программирование. Теоретические экзамены сдавал легко, потому что эти знания уже применял на практике в своей работе. А в планах у Александра стать инженером.

«Поддержка стремлений наших сотрудников к профессиональному и личностному развитию — одна из ключевых ценностей компании «Эн+ Тепло Волга». Программа льготного высшего образования позволяет сотрудникам, уже зарекомендовавшим себя на производстве, получить глубокие теоретические знания и расширить профессиональные горизонты. Мы продолжим развивать и расширять такие программы, потому что именно люди с высокой квалификацией и мотивацией — основа успеха нашей компании и ключ к устойчивому развитию энергетической отрасли», - отметил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.