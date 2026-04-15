Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 12:14
МЧС: новых подтоплений в Нижегородской области не зафиксировано
15 апреля 2026 11:58
ПИМУ организовал более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий в 2025 году
15 апреля 2026 11:43
Онколог рассказал нижегородцам про диагностические возможности ПЭТ/КТ
15 апреля 2026 11:27
Спикер ЗСНО высказался о новой выплате на собак-поводырей
15 апреля 2026 11:15
Нижегородская область купила оборудование для Центра ядерной медицины
15 апреля 2026 11:13
Сотрудники "Эн+ Тепло Волга" получают высшее образование на льготных условиях
15 апреля 2026 10:31
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по аренде загородного жилья на май
15 апреля 2026 09:43
Сторонники "Единой России" принимают активное участие в формировании Народной программы
15 апреля 2026 09:11
Нижегородцам показали спутниковые снимки дублера проспекта Гагарина
15 апреля 2026 07:42
В Нижнем Новгороде планируют отказаться от бумажных билетов в транспорте
15 апреля 2026 11:13 Общество
Сотрудники Эн+ Тепло Волга получают высшее образование на льготных условиях

Издание Forbes представило первый рейтинг лучших работодателей для молодежи в России. Компания Эн+ вошла в число победителей благодаря системной работе по обучению и развитию молодых специалистов, а также подготовке кадров для энергетической отрасли. Например, на предприятиях Эн+ действует программа получения высшего образования на льготных условиях. Для продолжения обучения энергетики выбирают профильные вузы по специальностям «теплоэнергетика и теплотехника», «автоматизация технологических процессов и производств» и другие.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики Автозаводской ТЭЦ (входит в Эн+ Тепло Волга) Александр Быстров в этом году успешно завершил обучение в Политехе. Теперь он дипломированный специалист с высшим образованием в сфере энергетики.

«После колледжа хотел продолжить обучение, но не было возможности. Узнав о программе льготного высшего образования, которую предоставляет Эн+ для своих сотрудников, подал заявку. Компания компенсировала мое обучение в вузе, предоставляла оплачиваемый ученический отпуск. А я старался учиться на «отлично», - поделился Александр Быстров.  

Во время обучения в Политехе энергетику помог опыт работы на АТЭЦ. С увлечением он изучал теорию автоматизированного управления и программирование. Теоретические экзамены сдавал легко, потому что эти знания уже применял на практике в своей работе. А в планах у Александра стать инженером.

«Поддержка стремлений наших сотрудников к профессиональному и личностному развитию — одна из ключевых ценностей компании «Эн+ Тепло Волга». Программа льготного высшего образования позволяет сотрудникам, уже зарекомендовавшим себя на производстве, получить глубокие теоретические знания и расширить профессиональные горизонты. Мы продолжим развивать и расширять такие программы, потому что именно люди с высокой квалификацией и мотивацией — основа успеха нашей компании и ключ к устойчивому развитию энергетической отрасли», - отметил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
