МЧС: новых подтоплений в Нижегородской области не зафиксировано Общество

За прошедшие сутки, 14 апреля, в Нижегородской области не было зарегистрировано новых случаев подтопления. При этом значительная часть ранее затопленных территорий освободилась от воды, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

За день вода ушла с 801 приусадебного участка, одного жилого дома и двух низководных мостов в восьми муниципальных образованиях.

Так, в Городецком округе освободились участки в СНТ "Чайка" (42), "Дубравушка" (6), "Изыскатель" (13) и "Березка" (11). На Бору вода сошла с территорий в селе Кантаурово (5 участков), СНТ "Санда-2" (28), СНТ "Тюльпан" в деревне Рекшино (72), СНТ "Колос" в селе Кантаурово (108), СНТ "Зеленый мыс" в деревне Оголихино (61) и СНТ "Ольха" в деревне Рекшино (188).

Также подтопления ликвидированы на 19 участках в Урене, 188 участках СНТ "им. Гагарина" в Сарове, 59 участках и в одном жилом доме в рабочем поселке Бутурлино, а также на одном участке в селе Чернуха городского округа Арзамас.

Кроме того, освободились два низководных моста — в селе Мишуково Гагинского округа и в деревне Мыза Ардатовского округа.

По состоянию на текущий момент подтопления сохраняются в 19 муниципальных образованиях. В зоне паводка остаются 12 жилых и 57 дачных домов, 442 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог.

Ситуация затрагивает Нижний Новгород (Кстовский район), Арзамас, Саров, Бор, а также Навашинский, Семеновский, Перевозский, Богородский, Бутурлинский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Уренский и Шатковский муниципальные округа.

В результате паводка погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

В результате паводка погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.