Музыкальные выходные пройдут в Пакгаузах Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета

Музыкальные выходные пройдут в Пакгаузах Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Нижегородского театра оперы и балета им. А.С.Пушкина.

Так, 28 апреля состоится концерт солистки нижегородской оперы Татьяны Иващенко (сопрано) и Элеоноры Теплухиной (фортепиано) – "Трио Чайковских: Петр, Борис, Александр". Со сцены прозвучат романсы П.И. Чайковского, лиричные, искренние и проникновенные, словно воспоминания из личного дневника и произведения более современных Чайковских – Бориса и Александра, композиторов, которые не состоят в родстве с Петром Ильчом, однако яркое музыкальное дарование объединяет их всех.

В субботу, 29 апреля, над Волгой зазвучат зажигательные, торжественные и полные страсти и величия духовые инструменты. "Медь на Волге" – это концерт брасс-ансамбля оркестра La Voce Strumentale. В программе – классика и современность от Баха до "Трех медных котов" Хейзела. Настройтесь на джазовую волну и приготовьтесь слегка пританцовывать в креслах, потому что удержаться невозможно!

Полюбившийся Нижегородцам цикл фортепианных концертов Pianissimo продолжится в Нижнем Новгороде 30 апреля. В последнее воскресенье апреля в Пакгаузах выступит Валентин Малинин – студент Московской консерватории, лауреат международных конкурсов. Кстати, музыкант родом из Нижнего Новгорода, давайте тепло встретим Валентина на родной земле и вместе насладимся виртуозным исполнением музыки Бетховена, Чайковского, Скрябина и Локшина. После концерта пройдет творческая встреча с артистом.

В выходной понедельник - 1 мая - для всех, кто остался в городе или приехал погулять по Нижнему Новгороде из других городов состоится еще один концерт в рамках цикла Pianissimo. Константин Емельянов из Краснодара, выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат множества международных конкурсов, в том числе – конкурса имени П.И. Чайковского, амбассадор бренда Yamaha исполнит для нас произведения Баха и Рахманинова. После концерта зрители также смогу пообщаться с музыкантом, не упустите возможность задать артисту волнующие вопросы.