Сотрудники "ЛУКОЙЛа" вышли на субботник в Зеленом Городе Общество

28 апреля 2023 года на весенний субботник вышли молодые специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". К ним также присоединились коллеги из ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосети". Всего в мероприятии приняли участие порядка 50 человек.

Местом проведения субботника был выбран лесной массив Зеленого Города – популярное место отдыха кстовчан. Силами сотрудников "ЛУКОЙЛа" здесь было собрано свыше 40 мешков мусора – от упаковки и пластиковых бутылок до автомобильных шин. С помощью специализированной техники весь собранный в лесу мусор был вывезен на полигон твердых бытовых отходов.

Мероприятие стало традиционным для заводчан и было приурочено к крупнейшей природоохранной акции – Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая весна".