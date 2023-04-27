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Культура и отдых

Команда из Нижнего Новгорода примет участие в авиафестивале "Небо: теория и практика"

04 мая 2023 16:10  [35] Культура и отдых

Фото: Тимофей Овчинников

Команда из Нижнего Новгорода примет участие в авиафестивале "Небо: теория и практика". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на организаторов.

Согласно информации, мероприятие в шестой раз пройдет на аэродроме "Черное" в Балашихе 27 и 28 мая.

В рамках фестиваля посетители смогут увидеть гонки дронов, новейшие образцы самолетов, спутников и вертолетов, а также ознакомиться к экспозициями различных музеев, посвященных космической и воздушной отрасли.

Также пройдут показательные выступление парашютистов, мотопарапланеристов и пилотажных групп малой авиации, в том числе на исторических самолетах.

Кроме того, будут организованы и выступления профессиональных команд дивизиона Pro из Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Ранее организаторы "Нашествия-2023" объявили имена хедлайнеров фестиваля.

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Теги:
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