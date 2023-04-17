Организаторы "Нашествия-2023" объявили имена хедлайнеров фестиваля Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Музыкальный фестиваль "Нашествие" (18+) пройдёт в России после трёх лет перерыва. Организаторы практически сразу рассекретили, кого из артистов увидят гости фестиваля.

Как сообщает телеканал "360", в этом году "Нашествие" пройдёт на двух сценах.

Среди легендарных коллективов на центральной сцене выступят "Чайф", "Алиса", Вячеслав Бутусов и "Орден Славы", "Ария", Lumen, "Чиж &Co", 25/17, проект "Горшенёв", "Крематорий", Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ".

Также любители русского рока смогут послушать выступления групп "Анимация", "Аффинаж", "Гудтаймс", "Жуки", The Hatters, "Заточка", "Йорш", "Калинов Мост", "Мураками", "Пилот", "Северный Флот", "Сурганова и Оркестр", 7Б, Uma2rman, "Эпидемия", симфонический оркестр "Глобалис", "План Ломоносова".

Также в списке участников анонсированы Вадим Самойлов, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Сергей Бобунец и Сергей Галанин, F.P.G, "Гран-Куражъ", "Джоконда", Nagart, "Торба-на-Круче", "Бахыт-Компот", "Казускома", Casual, "Ключевая", "Потомучто", Jane Air, HELVEGEN, "Бригадный Подряд", "Кирпичи".

Организаторы отметили, что это не полный список топовых артистов фестиваля.

К легендарным музыкантам присоединятся более 60 молодых исполнителей и рок-групп, которые выйдут на молодёжную сцену.

Организаторы готовят около 30 тематических интерактивных площадок, включая театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности и другие мероприятия.

Ранее были анонсированы даты проведения фестиваля: он состоится с 4 по 6 августа рядом с деревней Митяево в Калужской области. Все ранее приобретённые билеты действительны, новые также уже поступили в продажу.

Напомним, в последний раз фестиваль "Нашествие" прошёл в июле 2019 года в Тверской области. В 2020 и 2021 годах мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19, а в прошлом году оно не состоялось без объяснений причин.