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Экономика

Иван Разуваев: "Развитие экономики области - следствие планомерной работы губернатора и команды правительства"

06 мая 2023 14:07  [25] Экономика
Иван Разуваев

Иван Разуваев

"Развитие экономики области - следствие планомерной работы губернатора Глеба Никитина и команды правительства Нижегородской области. Нам пришлось столкнуться с серьезными вызовами во время пандемии и беспрецедентного санкционного давления. При этом в регионе сохраняется один из самых низких уровней безработицы в России, а уровень доходов нижегородцев возрос почти на 40% за последние пять лет", - заявил Иван Разуваев, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Он подчеркнул, что на поддержку экономики региона удалось привлечь и федеральные, и региональные средства.

"Благодаря этому регион добился положительной динамики в основных отраслях: судостроении, строительстве, металлургии, сельском хозяйстве. В 2022 году Нижегородская область вошла в топ-5 национального рейтинга инвестиционного климата, хотя еще пять лет назад занимала лишь 70-ю строчку. Такой прогресс стал результатом эффективного взаимодействия с предпринимательским сообществом. И это единственно верный подход – когда экономическая политика выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса. Для улучшения инвестклимата задействован целый комплекс мер: передовые цифровые решения, развитие инфраструктуры, в том числе сети ТОСЭР, особой экономической зоны "Кулибин» и индустриальных парков", - отметил Иван Разуваев.

Он напомнил, что для прозрачного и открытого диалога на площадке Торгово-промышленной палаты регулярно проходят встречи предпринимателей с заместителями губернатора.

"Ежегодно многочасовые встречи с бизнес-сообществом проводит и сам глава региона. Здесь предприниматели могут задать вопрос представителю власти напрямую, поэтому многие проблемы решаются быстро и качественно", - подчеркнул гендиректор ТПП.

По его мнению, руководство региона уделяет большое внимание и вопросам импортозамещения.

"Нижегородская область стала одним из первых в стране регионов, который создал Центр импорта и импортозамещения. Сразу же началось формирование перечня импортного оборудования и комплектующих, которые потребовалось заменить. Ведется поиск предприятий, готовых предоставить аналоги. Благодаря этому многие компании смогли не только сохранить устойчивость, но и продемонстрировать хорошие результаты. Власти региона поддерживают развитие наиболее уязвимых секторов малого и среднего бизнеса. По одному из ключевых индикаторов - численности занятых в отрасли граждан – регион входит в десятку лучших в России", - сказал Иван Разуваев.

Он положительно оценил пятилетнюю работу Глеба Никитина на посту губернатора и поддержал его выдвижение на второй срок.

"Системная работа по решению острых проблем бизнеса, повышение прозрачности деятельности государственных органов и выработка конкретных мер дают свои результаты, которые будут ощутимы еще долгое время. Считаю, что нижегородцам очень повезло, что в такое непростое время областью руководит компетентный, целеустремленный человек, обладающий профессионализмом, мудростью политика и государственного деятеля, принципиальной гражданской позицией, хорошо знающий проблемы региона", - добавил Иван Разуваев.

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Теги:
Глеб Никитин Мнения экономика
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