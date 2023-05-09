Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки.

Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

Каждая мера в предлагаемом перечне проанализирована вместе с координационным центром Правительства. Члены рабочей группы оценили востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.

"Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продлённого дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей", - пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

"В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путевки в детские оздоровительные лагеря", - отметил глава группы.

Меры поддержки участников СВО и их семей в Нижегородской области представил губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что в регионе создана комплексная система поддержки участников СВО и их семей, действует военный социальный контракт (ВСК) – уникальный инструмент, созданный в Нижегородской области.

"Мы предоставляем ежемесячную денежную компенсацию за услуги ЖКХ в размере 50%, материальную помощь семьям участников СВО, ежемесячную выплату беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, ежемесячную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка 10 тысяч рублей. Предоставляем нуждающимся студентам государственных учреждений бесплатное горячее питание, детям – бесплатное посещение кружков и секций в государственных учреждениях Нижегородской области. Это только часть мер", – подчеркнул он.

Глеб Никитин обратил внимание на то, что в военном социальном контракте предусматривается комплексное социальное сопровождение, которое включает социализацию, реабилитацию, лечение, обучение и индивидуальные решения. Важно, что военный социальный контракт будет действовать и после возвращения военнослужащего.

В регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Ее участники получают круглосуточную поддержку – в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% – выносятся на уровень руководства региона.

В Рязанской области действует программа реабилитации участников СВО вместе с семьями. В Нижегородской области организовано комплексное социальное сопровождение и применяется военно-социальный контракт, по которому поддержка продолжится и по окончании спецоперации.

В Архангельской области на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее" работает штаб поддержки и действует благотворительный фонд, что помогает решать ряд точечных проблем. В Приморье разработаны меры поддержки не только для семей участников спецоперации, но и для их родителей.

Также рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

"Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам", - сказал Андрей Турчак.

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром Правительства, а также координаторами группы в регионах.

В свою очередь, глава государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается помощью демобилизованным и их семьям, Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.

"У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки – социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив", – пояснила Анна Цивилева.

Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.

"Мы со своей стороны также готовы вас поддерживать в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности фонда. Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель – нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей", – сказал Андрей Турчак.

В заключение он сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.

"Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. В ходе последнего доклада Президенту я об этом доложил, часть мер была поддержана. Соответствующие изменения нормативные и законодательные рабочей группой готовятся", - отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета "Единой России", он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению Президента. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.