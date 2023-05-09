Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
16 мая 2023 18:38  [40] Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей
16 мая 2023 17:36  [111] Глеб Никитин представил нижегородские меры поддержки участников СВО и их близких
16 мая 2023 14:58  [167] Директор ГУАД Нижегородской области Владимир Тужилин назначен министром транспорта ДНР
15 мая 2023 14:36  [408] Нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого зампредседателя правительства ДНР
12 мая 2023 19:09  [1183] Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 мая 2023 года от АНО "Минин-центр"
12 мая 2023 17:28  [579] Общественный совет при нижегородском СУ СК РФ провёл выездное заседание на АПЗ им. Пландина
12 мая 2023 11:12  [620] Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе лидеров по реализации госпрограмм
12 мая 2023 10:13  [964] Андрей Мелин стал депутатом Законодательного собрания Нижегородской области
11 мая 2023 14:52  [730] Глеб Никитин принял участие в совещании под председательством Михаила Мишустина по развитию платформы "Гостех"
11 мая 2023 12:38  [718] Руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров поделился опытом внедрения бережливых технологий в нижегородском парламенте
Политика

Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей

16 мая 2023 18:38  [40] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки.

Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

Каждая мера в предлагаемом перечне проанализирована вместе с координационным центром Правительства. Члены рабочей группы оценили востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.

"Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продлённого дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей", - пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

"В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путевки в детские оздоровительные лагеря", - отметил глава группы.

Меры поддержки участников СВО и их семей в Нижегородской области представил губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин. 

Глеб Никитин отметил, что в регионе создана комплексная система поддержки участников СВО и их семей, действует военный социальный контракт (ВСК) – уникальный инструмент, созданный в Нижегородской области. 

"Мы предоставляем ежемесячную денежную компенсацию за услуги ЖКХ в размере 50%, материальную помощь семьям участников СВО, ежемесячную выплату беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, ежемесячную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка 10 тысяч рублей. Предоставляем нуждающимся студентам государственных учреждений бесплатное горячее питание, детям – бесплатное посещение кружков и секций в государственных учреждениях Нижегородской области. Это только часть мер", – подчеркнул он.

Глеб Никитин обратил внимание на то, что в военном социальном контракте предусматривается комплексное социальное сопровождение, которое включает социализацию, реабилитацию, лечение, обучение и индивидуальные решения. Важно, что военный социальный контракт будет действовать и после возвращения военнослужащего.

В регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Ее участники получают круглосуточную поддержку – в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% – выносятся на уровень руководства региона.

В Рязанской области действует программа реабилитации участников СВО вместе с семьями. В Нижегородской области организовано комплексное социальное сопровождение и применяется военно-социальный контракт, по которому поддержка продолжится и по окончании спецоперации.

В Архангельской области на базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее" работает штаб поддержки и действует благотворительный фонд, что помогает решать ряд точечных проблем. В Приморье разработаны меры поддержки не только для семей участников спецоперации, но и для их родителей.

Также рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

"Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам", - сказал Андрей Турчак.

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром Правительства, а также координаторами группы в регионах.

В свою очередь, глава государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается помощью демобилизованным и их семьям, Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.

"У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки – социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив", – пояснила Анна Цивилева.  

Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.

"Мы со своей стороны также готовы вас поддерживать в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности фонда. Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель – нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей", – сказал Андрей Турчак.

В заключение он сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.

"Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. В ходе последнего доклада Президенту я об этом доложил, часть мер была поддержана. Соответствующие изменения нормативные и законодательные рабочей группой готовятся", - отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета "Единой России", он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению Президента. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Единая Россия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph