Молодежные парламенты ПФО подвели итоги года работ в 2025 году

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 декабря в Казани состоялось 13-е заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Мероприятие прошло в рамках 78-го заседания Совета законодателей ПФО. В работе принял участие председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Одной из тем обсуждения стало подведение итогов работы Ассоциации в 2025 году. Акцент был на обсуждении реализации права законодательной инициативы молодежными парламентами округа. На сегодняшний день правом законодательной инициативы обладают 11 из 14 молодежных парламентов ПФО. Лидерами по количеству внесенных инициатив стали Республики Башкортостан, Татарстан и Пензенская область. При этом отмечено, что высокая активность не всегда означает высокую результативность. В качестве примера системной работы приведен опыт Пензенской области, чьи инициативы наиболее часто становятся законами.

«От работы молодежных парламентов сегодня очень многое зависит в развитии регионов. Их ключевая задача - объединять активную молодёжь, готовую решать государственные вопросы, в том числе через законодательство. Сегодня мы подробно обсудили, как сделать эту работу по-настоящему эффективной, оценили достижения и разобрали имеющиеся проблемы. Важно не останавливаться на хороших цифрах, а критично смотреть на свою работу, видеть слабые места и целенаправленно их исправлять. Видно, как растёт профессионализм молодых парламентариев, и это даёт уверенность в дальнейшем развитии эффективной молодежной политики во всём округе», - сказал Евгений Люлин.

В ходе обсуждения были отмечены ключевые результаты работы Ассоциации в 2025 году. Так, по итогам встречи в Саранске была начата работа по анализу региональных законов на предмет корректировки мер поддержки для молодых родителей. В ПФО запущен процесс анализа и пересмотра законодательства для предоставления мер поддержки во время отпуска по уходу за ребенком. Для помощи рабочей молодежи были разработаны и направлены в Госдуму РФ инициативы о льготном выкупе служебного жилья и налоговых льготах для молодых специалистов.

На заседании в Ульяновске, посвященном патриотическому воспитанию, молодежные парламентарии предложили создать федеральный образовательный курс и расширить сеть студенческих семейных клубов. Стоит отметить, что в 2025 году в округе силами молодежных парламентов было организовано 159 мероприятий к 80-летию Победы.

На заседании Ассоциации Молодежного парламента в Пензе обсуждалось развитие национальных видов спорта. Для этого молодые парламентарии предложили разработать типовые программы развития национальных и народных видов спорта для внедрения в ПФО.

По итогам встречи в Оренбурге были подняты вопросы участия молодежи в принятии управленческих процессах. Парламентарии проработали вопросы о предоставлении муниципальным молодежным палатам права вносить проекты местных нормативных актов.

Также в течение года продолжалось укрепление международного сотрудничества с Республикой Беларусь. Совместно с белорусскими коллегами были разработаны такие совместные проекты как «Цифровая звезда» и «Живая память благодарных поколений». Совместно с белорусскими коллегами разработан единый Стандарт деятельности молодежной палаты.

«Консолидированная работа в рамках Ассоциации способствует достижению общих целей, как, например, получение Пермским краем звания молодежной столицы России 2025 года. Подводя итоги года, мы видим не просто набор мероприятий, а реальные законодательные инициативы. Наш следующий шаг - объединить лучшие практики из каждого региона в единую рабочую систему, чтобы эффективность работы молодежных парламентов можно было объективно оценивать и повышать», - отметил координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко.