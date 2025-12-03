Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Политика
03 декабря 2025 16:13Поправки о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму
02 декабря 2025 17:28Александр Минов: "После обучения вижу себя полезным в сфере реабилитации ветеранов СВО"
02 декабря 2025 16:11Госслужащих Нижегородской области наградили знаком "Почетный наставник"
02 декабря 2025 12:28Чинцов: ветераны СВО должны стать новой движущей силой в системе МСУ
02 декабря 2025 10:40В честь Дня рождения партии "Единая Россия" провела квиз для нижегородских студентов
01 декабря 2025 18:05Андрей Чибис провел заседание комиссии Госсовета по Арктике
01 декабря 2025 17:18Люлин проверил благоустройство общественных пространств в Балахне
30 ноября 2025 11:32Глеб Никитин рассказал студентам о стажировке в облправительстве
28 ноября 2025 19:00Эксперт-мониторинг с 21 по 28 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
28 ноября 2025 18:46США готовы признать Крым и другие территории российскими ради мира
Политика

Поправки о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму

03 декабря 2025 16:13 Политика
Поправки о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму

В Госдуму поступил законопроект, предполагающий полный запрет на продажу вейпов, а также всех видов жидкостей, применяемых в электронных устройствах для доставки никотина. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступила группа парламентариев, в числе которых вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия "Новые люди"), председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия"), руководитель комитета по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также депутаты Дмитрий Свищев (ЛДПР) и Дмитрий Гусев (СР).

Согласно тексту законопроекта, предлагается запретить как розничную, так и оптовую торговлю никотином и его производными, включая синтетический никотин, соли никотина, никотинсодержащие и безникотиновые жидкости, а также устройства, предназначенные для их использования.

Документ вносит изменения в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства". Кроме того, поправки затрагивают статью 44 закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Напомним, губернатор Глеб Никитин выступил с инициативой об ограничении продажи вейпов во время визита Владимира Путина в Саров. Никитин предложил регионам дать право самостоятельно регулировать эту сферу, а Нижегородскую область сделать пилотной площадкой. Президент впоследствии поддержал идею полного запрета вейпов в стране.



Теги:
Госдума Законопроекты Курение
