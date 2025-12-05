Регионы ПФО выработали предложения по совершенствованию федерального законодательства Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

5 декабря в Казани прошло 78-е заседание Совета законодателей ПФО. Его провел председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В заседании принял участие полномочный представить президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы законодательных органов 14 субъектов Приволжья.

Перед началом пленарного заседания участники мероприятия вместе с представителями молодёжных парламентов регионов Приволжья почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню в казанском Парке Победы.

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос о практическом опыте регионов в применении норм нового Федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Сегодня мы обсуждаем несколько актуальных вопросов, один из которых – развитие правовых основ местного самоуправления. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, местный уровень – это самый сложный участок в системе управления. Его эффективная организация требует согласованных усилий всех уровней власти и активного участия гражданского общества. От доверия и удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления во многом зависит уровень их социального самочувствия», – отметил Игорь Комаров.

Участники поделились своей практикой перехода на одноуровневую систему организации местной власти, который уже завершен в четырех субъектах ПФО, включая Нижегородскую область, и находится в процессе перехода еще в пяти. При этом пять регионов, такие как Татарстан и Башкортостан, приняли решение сохранить двухуровневую систему.

В ходе дискуссии Евгений Люлин напомнил, что 20 лет назад, при введении 131-го закона, многие муниципалитеты, особенно небольшие поселения, не имели реальных финансовых возможностей для самостоятельного решения вопросов содержания дорог или объектов культуры. По его совам, накопленный опыт показал необходимость консолидации ресурсов, что и было сделано в Нижегородской области путем объединения поселений в более крупные муниципальные округа.

Ключевой задачей на ближайший год, до 1 января 2027 года, участники заседания назвали определение оптимального механизма перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и региональной властью. Особое внимание было уделено необходимости найти баланс, который позволит эффективно реализовывать эти полномочия на местах, не снижая качество предоставления услуг для жителей.

По итогам обсуждения Совет законодателей ПФО сформировал конкретные предложения для Государственной Думы по внесению изменений в федеральный закон. Среди них – уточнение сроков прекращения полномочий глав муниципалитетов, расширение возможностей по назначению временно исполняющих обязанности глав городских и сельских поселений, а также глав муниципальных районов и округов, предоставление регионам права устанавливать дополнительные требования к кандидатам на пост главы муниципального образования. Также регионам рекомендовано активизировать разъяснительную работу с муниципальными служащими и населением, развивать территориальное общественное самоуправление и оказывать методическую помощь муниципалитетам.

«Любая модель управления оправдана, если она делает диалог власти и жителей эффективнее. Важно, чтобы все изменения, вся реформа ощущалась гражданами не как бюрократическая процедура, а как реальное улучшение качества жизни. Где бы человек ни жил – в крупном городе или небольшом селе – он должен знать, куда обратиться за решением своего вопроса, и быть уверенным, что его услышат. Опыт Нижегородской области, который мы презентовали коллегам, показывает, что переход на одноуровневую модель при грамотной организации и сохранении обратной связи с населением через старост, ТОСы и проекты инициативного бюджетирования ведет именно к этому результату», – отметил председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.