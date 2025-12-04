Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

04 декабря 2025 10:08 Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

Фото: Максим Герасимов

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится в пятницу, 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в 12:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства подведет итоги 2025 года, а также ответит на вопросы граждан и представителей СМИ. Мероприятие объединит традиционный формат пресс-конференции и прямой линии.

Обратиться к президенту может любой желающий. Вопросы принимаются с 15:00 сегодняшнего дня и до завершения эфира 19 декабря. Для этого можно воспользоваться сайтом программы "Москва–Путину", отправить СМС или ММС.

Кроме того, сообщения принимаются через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также с помощью чат-бота в мессенджере MAX.

Напомним, в прошлом году прямая линия с главой государства прошла 19 декабря и длилась 4,5 часа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин исполнит желания трех юных россиян.

