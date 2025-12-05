Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов стал ветераном труда

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 18:12 Политика
Фото: страница Вадима Булавинова во "ВКонтакте"

Бывший глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов сообщил, что получил удостоверение ветерана труда. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию фотографией документа.

По словам экс-мэра, торжественное вручение прошло 4 декабря. Звание ветерана труда ему присвоили за многолетнюю и непрерывную трудовую деятельность, общий стаж которой составил 43 года.

"Время, к сожалению, летит со страшной скоростью", — отметил Булавинов в своём сообщении.

Напомним, Вадим Булавинов занимал пост мэра Нижнего Новгорода с 2002 по 2010 год. После этого он стал депутатом Госдумы от Нижегородской области.

Ранее Булавинов назвал свое решение проблемы дефицита водительских кадров для автобусов в Нижнем Новгороде. Также экс-мэр высказался на тему коррупции среди нижегородских чиновников.

