Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов стал ветераном труда

Фото:
Бывший глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов сообщил, что получил удостоверение ветерана труда. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию фотографией документа.
По словам экс-мэра, торжественное вручение прошло 4 декабря. Звание ветерана труда ему присвоили за многолетнюю и непрерывную трудовую деятельность, общий стаж которой составил 43 года.
"Время, к сожалению, летит со страшной скоростью", — отметил Булавинов в своём сообщении.
Напомним, Вадим Булавинов занимал пост мэра Нижнего Новгорода с 2002 по 2010 год. После этого он стал депутатом Госдумы от Нижегородской области.
Ранее Булавинов назвал свое решение проблемы дефицита водительских кадров для автобусов в Нижнем Новгороде. Также экс-мэр высказался на тему коррупции среди нижегородских чиновников.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+