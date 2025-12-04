Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Политика

Партийный десант "Единой России" во главе с Артемом Кавиновым посетил Борский округ

04 декабря 2025 11:19 Политика
Партийный десант Единой России во главе с Артемом Кавиновым посетил Борский округ

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Инспекция партийного десанта «Единой России» во главе с депутатом Госдумы РФ Артёмом Кавиновым посетила городской округ город Бор. В рамках региональной недели парламентарий проверил ход капитального ремонта Краснослободской школы. 

«Ремонт идет по федеральной программе модернизации школ и в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Стоимость ремонта — около 90 млн рублей. Ещё 12 млн рублей направят на новое оборудование.  Муниципалитет добавил и свои средства. 

Масштабное благоустройство, которое мы увидели вокруг школы, уверен, обязательно оценят и дети, и родители. И главное — великолепная хоккейная коробка, где точно будет «жарко» зимой! За каждым объектом закреплены депутаты и сенаторы, общественники, родители — следим за всеми этапами: от подготовки проекта до приемки готового здания», — отметил депутат.

По словам Артёма Кавинова, в школе обновляют всё: отопление, вентиляцию, канализацию, водопровод, электрику, ремонтируют классы, крышу и фасад. Устанавливают пожарную сигнализацию и современные системы безопасности. 

«Качественная безбарьерная среда. Скоро тут заработают «Точки роста» по робототехнике, неотложной помощи и правилам дорожного движения.  Новые технологии не только в современном оборудовании классов, но и в столовой, и даже в отделочных материалах внутри школы. Если не знаешь, что здесь был проведен капитальный ремонт, — полный эффект совершенно нового объекта! Работы организованы хорошо, ремонт уже близится к завершению. Подрядчики – молодцы», — добавил парламентарий.

Артём Кавинов также отметил, что школа активно работает с движением «Юнармия» и занимается патриотическим воспитанием, поэтому здесь очень нужна беговая дорожка и обновлённая спортивная площадка. 

«Ребята юнармейского отряда активно участвуют в мероприятиях и мечтают о настоящем тире. Лазертаг уже есть, но хочется полноценную тренировочную площадку — и мы будем искать возможность это реализовать, — рассказал он. — К юбилею — 50 лет в 2026 году — школа станет полностью обновлённой. Пока ребята учатся в школе № 14, но, как сказал директор школы Николай Лезов, скучают по родным стенам.  Уверен, что открытие школы после капремонта станет настоящим подарком для учеников, учителей, родителей всего округа». 

Также в рамках партийного десанта депутат проверил, как реализованы решения, принятые по итогам личного приема граждан в сентябре этого года, и озвучил результаты:

«Краснослободский СКК просил современное световое оборудование — теперь оно установлено и уже работает. В детских садах «Родничок» и «Ягодка» появились новые кроватки, в «Сказке» — заменили часть старых окон. Борская школа №2 получила поддержку в оборудовании гардеробной системы, которую можно регулировать под рост ребенка. Модульная, мобильная, современная. Всё закуплено, смонтировано и используется по назначению». 

Артём Кавинов напомнил, что часть обращений была решена ранее. Так, школа №8 смогла отправить хор «Добро» — победителей 2016, 2021 и 2023 годов — на финал Всероссийского фестиваля школьных хоров в Астрахани. Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе успешно провела «Турнир памяти Олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова» при поддержке депутата. 

В завершение вместе с главой местного самоуправления Алексеем Боровским, руководством ФОКа «Красная горка» и Федерации хоккея Нижнего Новгорода депутат провел рабочее совещание. В ходе встречи обсудили необходимость развития хоккейной школы до полного цикла и возможность создания полноценной бросковой зоны, специализированного силового и современного электронного тренажерного комплексов, территории развития фиджитал-навыков у спортсменов, занимающихся хоккеем, футболом, баскетболом.

«Хороший проект — будем продвигать. Думаю, вместе осилим», — отметил по итогам визита Артём Кавинов. — Благодарю Губернатора Глеба Никитина за поддержку большинства наших инициатив!».

Партийный десант — эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».

