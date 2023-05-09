Время работы Нижегородского кремля продлено
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
17 мая 2023 16:28  [110] Посевная площадь различными сельхозкультурами в Нижегородской области в 2023 году составит около 1 млн га
17 мая 2023 13:26  [162] Около 817 млн рублей предусмотрено на поддержку нижегородских производителей молочной продукции
17 мая 2023 10:48  [180] Более 120 мест для размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде оказались невостребованными
16 мая 2023 17:23  [381] Нижегородская область в 2022 году вложила в развитие регионального туризма 3 млрд рублей
16 мая 2023 13:52  [344] Оборот розничной торговли в Нижегородской области по итогам 2022 года составил 960,5 млрд рублей
15 мая 2023 17:19  [499] Чистая прибыль "Теплоэнерго" в 2022 году составила 777 млн рублей
15 мая 2023 15:52  [483] "Волгаэнерго" в 2023 году планирует увеличить на 40% объемы работ по модернизации трубопроводов Автозаводского и Ленинского районов
15 мая 2023 14:23  [398] ФоРГО: Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по инвестиционной активности
15 мая 2023 10:10  [476] Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов
14 мая 2023 15:35  [611] Почти на 20% благодаря нацпроекту выросла производительность труда у нижегородского завода по производству арматуры
Экономика

Посевная площадь различными сельхозкультурами в Нижегородской области в 2023 году составит около 1 млн га

17 мая 2023 16:28  [110] Экономика

Общая посевная площадь различными сельскохозяйственными культурами в Нижегородской области в 2023 году составит около 1 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

По его данным, к настоящему времени план ярового сева уже выполнен на 90%.

Нижегородские аграрии продолжают обработку полей минеральными удобрениями для защиты сельхозкультур, отметил глава нижегородского Минсельхоза.

Он также напомнил, что на поддержку нижегородского агропрома в 2023 году выделено 5,4 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей уже доведено до сельхозпроизводителей.

"При этом более 600 млн рублей направлено на развитие растениеводческих хозяйств – погектарную поддержку, субсидии на приобретение элитных семян, покупку техники, проведение мелиоративных работ и другие направления. Всего на поддержку растениеводства планируется направить около 1,5 миллиарда рублей", - добавил Николай Денисов.

По данным регионального Минсельхоза, под урожай 2023 года различными сельскохозяйственными культурами планируется засеять около одного миллиона гектаров сельхозугодий – это площадь, занятая яровыми, озимыми и многолетними культурами.  

Напомним, что объем продукции сельского хозяйства в 2022 году в Нижегородской области составил 120 млрд рублей.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph