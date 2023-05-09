Посевная площадь различными сельхозкультурами в Нижегородской области в 2023 году составит около 1 млн га Экономика

Общая посевная площадь различными сельскохозяйственными культурами в Нижегородской области в 2023 году составит около 1 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

По его данным, к настоящему времени план ярового сева уже выполнен на 90%.

Нижегородские аграрии продолжают обработку полей минеральными удобрениями для защиты сельхозкультур, отметил глава нижегородского Минсельхоза.

Он также напомнил, что на поддержку нижегородского агропрома в 2023 году выделено 5,4 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей уже доведено до сельхозпроизводителей.

"При этом более 600 млн рублей направлено на развитие растениеводческих хозяйств – погектарную поддержку, субсидии на приобретение элитных семян, покупку техники, проведение мелиоративных работ и другие направления. Всего на поддержку растениеводства планируется направить около 1,5 миллиарда рублей", - добавил Николай Денисов.

По данным регионального Минсельхоза, под урожай 2023 года различными сельскохозяйственными культурами планируется засеять около одного миллиона гектаров сельхозугодий – это площадь, занятая яровыми, озимыми и многолетними культурами.

Напомним, что объем продукции сельского хозяйства в 2022 году в Нижегородской области составил 120 млрд рублей.