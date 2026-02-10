Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в заседании по развитию кадрового потенциала в Нижегородской области Экономика

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Специалисты АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в заседании координационного совета кластера радиоэлектроники Нижегородской области. Мероприятие состоялось на базе Нижегородского радиотехнического колледжа. Участие в нем также приняли представители ведущих промышленных предприятий региона.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы развития кластера и перспективы его расширения. Участники сформировали план основных мероприятий на 2026 год. Помимо прочего, в него вошли региональный чемпионат «Профессионал» и единый день открытых дверей.

Для представителей АО «Транснефть – Верхняя Волга» была организована экскурсия по учебным кабинетам и лабораториям колледжа, которые оснащены современным оборудованием для практической подготовки. Специалисты компании также пообщались с преподавателями и студентами. Они обсудили интеграцию теоретических знаний в производственные процессы, профессиональные компетенции, а также перспективные форматы партнерства для формирования кадрового резерва компании.

Участие в работе отраслевого кластера позволяет АО «Транснефть – Верхняя Волга» вносить свой вклад в развитие образовательной повестки, обеспечивая подготовку будущих специалистов в соответствии с актуальными производственными требованиями.