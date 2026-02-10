Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 февраля 2026 10:14Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в заседании по развитию кадрового потенциала в Нижегородской области
09 февраля 2026 18:55Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке "Нефтегаз 2026"
09 февраля 2026 18:05Более 30 ярмарок "Покупайте нижегородское" пройдет в феврале
09 февраля 2026 16:16Инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%
09 февраля 2026 15:39Теплоход в Нижнем Новгороде выставили на торги за 12,3 млн рублей
09 февраля 2026 14:38ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году
09 февраля 2026 12:00Более 1,1 тысячи нижегородцев старше 60 лет нашли работу в 2025 году
09 февраля 2026 09:29Нижегородцы хранят в банках в среднем по 439 тысяч рублей
08 февраля 2026 18:00Аренда жилья для студентов в Нижнем Новгороде достигает 40 тысяч рублей в месяц
07 февраля 2026 12:14Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличат на 3,8 млрд рублей
Экономика

Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в заседании по развитию кадрового потенциала в Нижегородской области

10 февраля 2026 10:14 Экономика
Работники АО Транснефть – Верхняя Волга приняли участие в заседании по развитию кадрового потенциала в Нижегородской области

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Специалисты АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в заседании координационного совета кластера радиоэлектроники Нижегородской области. Мероприятие состоялось на базе Нижегородского радиотехнического колледжа. Участие в нем также приняли представители ведущих промышленных предприятий региона.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы развития кластера и перспективы его расширения. Участники сформировали план основных мероприятий на 2026 год. Помимо прочего, в него вошли региональный чемпионат «Профессионал» и единый день открытых дверей.

Для представителей АО «Транснефть – Верхняя Волга» была организована экскурсия по учебным кабинетам и лабораториям колледжа, которые оснащены современным оборудованием для практической подготовки. Специалисты компании также пообщались с преподавателями и студентами. Они обсудили интеграцию теоретических знаний в производственные процессы, профессиональные компетенции, а также перспективные форматы партнерства для формирования кадрового резерва компании.

Участие в работе отраслевого кластера позволяет АО «Транснефть – Верхняя Волга» вносить свой вклад в развитие образовательной повестки, обеспечивая подготовку будущих специалистов в соответствии с актуальными производственными требованиями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
кадры Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных