Экономика

64 нижегородские компании приняли участие в международных выставках на льготных условиях в 2025 году

10 февраля 2026 17:20 Экономика
64 нижегородские компании приняли участие в международных выставках на льготных условиях в 2025 году

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

64 нижегородских предприятия приняли участие в международных выставках на льготных условиях в 2025 году. Поездки были организованы региональным Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Центр поддержки экспорта взял на себя расходы на разработку макетов, застройку и сопровождение коллективных стендов, а также аренду выставочных площадей и мебели.

«Международные выставки остаются важным инструментом для выхода бизнеса на внешние рынки. В 2025 году нижегородские компании приняли участие в 12 выставках, пять из которых прошли внутри страны. Такие площадки позволяют предпринимателям не только презентовать свою продукцию, но и в формате прямого диалога с потенциальными партнёрами обсудить условия сотрудничества и выстроить устойчивые деловые связи. В том числе благодаря участию в выставках предприятия-участники заключили экспортные контракты на общую сумму более 935 миллионов рублей», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Выставки были посвящены широкому спектру отраслей – от промышленного производства и химической отрасли до пищевой промышленности, строительства, металлургии и креативных индустрий.

Нижегородские компании представили свою продукцию и технологические решения как на крупнейших международных площадках в России, так и за рубежом — в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

В этом году мера поддержка также будет действовать. На сегодняшний день открыта регистрация на участие в форуме «Нефтегаз 2026» в Москве. Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ НО можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

