Второй сезон проекта "СВОе дело" стартовал в Нижегородской области Экономика

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области стартовал прием заявок на второй сезон проекта для участников СВО и членов их семей "СВОе дело". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, проект "СВОе дело" направлен на социальную и экономическую адаптацию защитников и их близких. Он помогает участникам получить новые компетенции, поддержку наставников и практические инструменты для открытия собственного дела.

"Для региона важно, чтобы такие инициативы помогали людям находить себя в мирной жизни и вносили вклад в развитие экономики Нижегородской области", - добавил он.

К участию в проекте приглашаются нижегородцы, которые хотят получить поддержку для запуска собственного бизнеса или развития предпринимательских инициатив. В рамках проекта их ждут практические семинары, тренинги по развитию бизнес-навыков и посещение успешных предприятий региона.

"Важной частью образовательной программы станут бизнес-игры, в рамках которых потенциальные предприниматели смогут проработать идеи, оценить риски и подготовить финансовый план", - отметил глава региона.

По итогам бизнес-игр 24 победителя получат сертификаты на запуск и первичное развитие бизнеса. Поддержка будет включать разработку и продвижение сайта, настройку рекламных кампаний и оформление социальных сетей.

Финалисты, прошедшие все этапы проекта, смогут защитить свои бизнес-идеи. Авторы 10 лучших инициатив получат возможность претендовать на финансирование более масштабных задач, среди которых продвижение бизнеса, вывод продукции на маркетплейсы и разработка бренда.

Также участники проекта смогут пройти профессиональную диагностику в кадровом центре "Работа России" и получить поддержку специалистов фонда "Защитники Отечества".

Ранее сообщалось, что в первом потоке проекта "СВОе дело" участвовали более 140 нижегородцев из 38 муниципалитетов. В ходе реализации программы было создано свыше 30 новых предприятий.