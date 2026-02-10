Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 февраля 2026 11:56Второй сезон проекта "СВОе дело" стартовал в Нижегородской области
10 февраля 2026 10:14Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в заседании по развитию кадрового потенциала в Нижегородской области
09 февраля 2026 18:55Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке "Нефтегаз 2026"
09 февраля 2026 18:05Более 30 ярмарок "Покупайте нижегородское" пройдет в феврале
09 февраля 2026 16:16Инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%
09 февраля 2026 15:39Теплоход в Нижнем Новгороде выставили на торги за 12,3 млн рублей
09 февраля 2026 14:38ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году
09 февраля 2026 12:00Более 1,1 тысячи нижегородцев старше 60 лет нашли работу в 2025 году
09 февраля 2026 09:29Нижегородцы хранят в банках в среднем по 439 тысяч рублей
08 февраля 2026 18:00Аренда жилья для студентов в Нижнем Новгороде достигает 40 тысяч рублей в месяц
Экономика

Второй сезон проекта "СВОе дело" стартовал в Нижегородской области

10 февраля 2026 11:56 Экономика
Второй сезон проекта СВОе дело стартовал в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области стартовал прием заявок на второй сезон проекта для участников СВО и членов их семей "СВОе дело". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, проект "СВОе дело" направлен на социальную и экономическую адаптацию защитников и их близких. Он помогает участникам получить новые компетенции, поддержку наставников и практические инструменты для открытия собственного дела. 

"Для региона важно, чтобы такие инициативы помогали людям находить себя в мирной жизни и вносили вклад в развитие экономики Нижегородской области", - добавил он. 

К участию в проекте приглашаются нижегородцы, которые хотят получить поддержку для запуска собственного бизнеса или развития предпринимательских инициатив. В рамках проекта их ждут практические семинары, тренинги по развитию бизнес-навыков и посещение успешных предприятий региона.

"Важной частью образовательной программы станут бизнес-игры, в рамках которых потенциальные предприниматели смогут проработать идеи, оценить риски и подготовить финансовый план", - отметил глава региона.

По итогам бизнес-игр 24 победителя получат сертификаты на запуск и первичное развитие бизнеса. Поддержка будет включать разработку и продвижение сайта, настройку рекламных кампаний и оформление социальных сетей.

Финалисты, прошедшие все этапы проекта, смогут защитить свои бизнес-идеи. Авторы 10 лучших инициатив получат возможность претендовать на финансирование более масштабных задач, среди которых продвижение бизнеса, вывод продукции на маркетплейсы и разработка бренда.

Также участники проекта смогут пройти профессиональную диагностику в кадровом центре "Работа России" и получить поддержку специалистов фонда "Защитники Отечества".

Ранее сообщалось, что в первом потоке проекта "СВОе дело" участвовали более 140 нижегородцев из 38 муниципалитетов. В ходе реализации программы было создано свыше 30 новых предприятий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес СВО
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 15:14Муниципальных служащих обучат комплексной работе с участниками СВО
03 февраля 2026 13:05Ветеранам СВО помогают трудоустроить в Нижегородской области
29 сентября 2025 15:34Около 140 участников проекта "СВОё дело" приняло участие в семинарах по развитию бизнес-компетенций
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных