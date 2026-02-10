Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 февраля 2026 14:49Власти ищут деньги для сноса 14-этажного долгостроя в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 13:47Более 150 нижегородских самозанятых стали поставщиками для госзаказчиков в 2025 году
10 февраля 2026 11:56Второй сезон проекта "СВОе дело" стартовал в Нижегородской области
10 февраля 2026 10:14Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в заседании по развитию кадрового потенциала в Нижегородской области
09 февраля 2026 18:55Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке "Нефтегаз 2026"
09 февраля 2026 18:05Более 30 ярмарок "Покупайте нижегородское" пройдет в феврале
09 февраля 2026 16:16Инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%
09 февраля 2026 15:39Теплоход в Нижнем Новгороде выставили на торги за 12,3 млн рублей
09 февраля 2026 14:38ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году
09 февраля 2026 12:00Более 1,1 тысячи нижегородцев старше 60 лет нашли работу в 2025 году
Экономика

Более 150 нижегородских самозанятых стали поставщиками для госзаказчиков в 2025 году

10 февраля 2026 13:47 Экономика
Более 150 нижегородских самозанятых стали поставщиками для госзаказчиков в 2025 году

Фото: минпром Нижегородской области

Более 150 нижегородских самозанятых стали поставщиками товаров и услуг для госзаказчиков в 2025 году. Это на 8% больше, чем годом ранее. Объем закупок госзаказчиков у самозанятых в рамках 223-ФЗ составил более 159 миллионов рублей.

«Самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков. С 2019-го по 2025 год общая сумма договоров с их участием уже превысила 72,7 миллиарда рублей. Почти 28 тысяч предпринимателей, работающих в режиме налога на профессиональный доход, стали поставщиками по 223-ФЗ. Расширению участия самозанятых в закупках способствуют в том числе меры поддержки. Это, прежде всего, распространение на них преференций, которыми ранее пользовались только субъекты МСП. Это упростило вход в закупки для таких предпринимателей и открыло новые возможности для диверсификации рынков сбыта», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, более 48,3 млрд рублей составил объем закупок госзаказчиков у самозанятых в рамках 223-ФЗ по итогам 2025 года в России. Это в четыре раза больше, чем было годом ранее. При этом число самозанятых, заключивших договоры, выросло за год почти на 30%, превысив в общей сложности 12 тысяч поставщиков.

Среди наиболее популярных товаров и услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у самозанятых в 2025 году, почти половина объема — более 23 млрд рублей — пришлась на услуги в сфере финансов и страхования. Почти на 3 млрд рублей было закуплено строительных специализированных работ, на 1,7 млрд рублей - услуг сухопутного и трубопроводного транспорта. Объем закупок профессиональных, научных и технических услуг у самозанятых составил более 1,6 млрд рублей.

Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25-процентной квоты на закупку продукции у МСП по 223-ФЗ. С 1 апреля 2020 года самозанятые получили возможность участвовать в данных закупках на тех же условиях, что малые и средние предприятия.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг МСП самозанятые
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных