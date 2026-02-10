Более 150 нижегородских самозанятых стали поставщиками для госзаказчиков в 2025 году Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Более 150 нижегородских самозанятых стали поставщиками товаров и услуг для госзаказчиков в 2025 году. Это на 8% больше, чем годом ранее. Объем закупок госзаказчиков у самозанятых в рамках 223-ФЗ составил более 159 миллионов рублей.

«Самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков. С 2019-го по 2025 год общая сумма договоров с их участием уже превысила 72,7 миллиарда рублей. Почти 28 тысяч предпринимателей, работающих в режиме налога на профессиональный доход, стали поставщиками по 223-ФЗ. Расширению участия самозанятых в закупках способствуют в том числе меры поддержки. Это, прежде всего, распространение на них преференций, которыми ранее пользовались только субъекты МСП. Это упростило вход в закупки для таких предпринимателей и открыло новые возможности для диверсификации рынков сбыта», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, более 48,3 млрд рублей составил объем закупок госзаказчиков у самозанятых в рамках 223-ФЗ по итогам 2025 года в России. Это в четыре раза больше, чем было годом ранее. При этом число самозанятых, заключивших договоры, выросло за год почти на 30%, превысив в общей сложности 12 тысяч поставщиков.

Среди наиболее популярных товаров и услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у самозанятых в 2025 году, почти половина объема — более 23 млрд рублей — пришлась на услуги в сфере финансов и страхования. Почти на 3 млрд рублей было закуплено строительных специализированных работ, на 1,7 млрд рублей - услуг сухопутного и трубопроводного транспорта. Объем закупок профессиональных, научных и технических услуг у самозанятых составил более 1,6 млрд рублей.

Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25-процентной квоты на закупку продукции у МСП по 223-ФЗ. С 1 апреля 2020 года самозанятые получили возможность участвовать в данных закупках на тех же условиях, что малые и средние предприятия.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».