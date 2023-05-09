Понтонный мост через Оку в Павлове планируется установить 19 мая Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Понтонный мост через Оку в Павлове планируется установить 19 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Павловского района Алексей Кириллов.

Согласно информации, движение по мосту будет запущена завтра, в 17:00

В 8:30 будет организован последний рейс парома из рабочего поселка Тумботино.

Алексей Кириллов отметил, что паромная переправа в период монтажа работать не будет, так как паром задействуют в установке моста.

Напомним, наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтировали в конце марта из-за подъема уровня воды.

Ранее сообщалось, что Нижегородское правительство определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.