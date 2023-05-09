Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2023 13:32  [85] Понтонный мост через Оку в Павлове планируется установить 19 мая
18 мая 2023 13:28  [80] Ремонт на пяти участках дорог Новинского сельсовета Нижнего Новгорода запланирован в 2023 году
18 мая 2023 12:46  [122] Итоги конкурса "Лучший староста сельского населенного пункта" подвели в Нижегородской области
18 мая 2023 12:09  [158] Почти 600 новых случаев укусов клещей зафиксировано за неделю в Нижегородской области
18 мая 2023 11:52  [137] Глеб Никитин: "Музеи все чаще становятся территорией не только созерцания, но и активного творчества"
18 мая 2023 11:20  [149] Более 100 камер видеонаблюдения установлены в лесах Нижегородской области за контролем пожарной обстановки
18 мая 2023 10:52  [251] Фирменная одежда появится у водителей маршруток в Нижнем Новгороде
18 мая 2023 10:37  [228] Новые автобусы появятся на маршрутах Т-24 т Т-97 в Нижнем Новгороде
18 мая 2023 10:26  [164] Временная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной будет закрыта с 19 мая
18 мая 2023 09:59  [178] Юрий Шалабаев: "Сегодня особенный день для всех любителей культуры и истории"
Общество

Понтонный мост через Оку в Павлове планируется установить 19 мая

18 мая 2023 13:32  [85] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Понтонный мост через Оку в Павлове планируется установить 19 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Павловского района Алексей Кириллов.

Согласно информации, движение по мосту будет запущена завтра, в 17:00

В 8:30 будет организован последний рейс парома из рабочего поселка Тумботино.

Алексей Кириллов отметил, что паромная переправа в период монтажа работать не будет, так как паром задействуют в установке моста.

Напомним, наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтировали в конце марта из-за подъема уровня воды.

Ранее сообщалось, что Нижегородское правительство определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Павловский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph