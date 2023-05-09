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Понтонный мост через Оку в Павлове планируется установить 19 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Павловского района Алексей Кириллов.
Согласно информации, движение по мосту будет запущена завтра, в 17:00
В 8:30 будет организован последний рейс парома из рабочего поселка Тумботино.
Алексей Кириллов отметил, что паромная переправа в период монтажа работать не будет, так как паром задействуют в установке моста.
Напомним, наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтировали в конце марта из-за подъема уровня воды.
Ранее сообщалось, что Нижегородское правительство определяет источники и сроки финансирования строительства моста в Павлове.
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