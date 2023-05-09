Администрация Дзержинска сообщила о нештатной ситуации на одном из предприятий

В промзоне городского округа Дзержинска произошла внештатная ситуация.
Она никоим образом не отразилась на жизнедеятельности округа, угрозы для жизни не существует, заверили в администрации Дзержинска.
По сведениям нижегородского управления Роспотребнадзора, специалисты организовали исследования атмосферного воздуха на содержание аммиака на территории ближайшей жилой застройки.
Результаты свидетельствуют, что превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Также есть данные, что концентрация вредных веществ находится в пределах нормы.
Согласно имеющейся информации, расстояние от места возникновения внештатной ситуации, случившейся на предприятии, до ближайшей жилой застройки (п.Игумново) - 2,6 км. Ближайшая жилая застройка с учетом направления ветра расположена на расстоянии 6,2 км (г.Дзержинск).
Ситуация остается на контроле управления.
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