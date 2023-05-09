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Происшествия

Администрация Дзержинска сообщила о нештатной ситуации на одном из предприятий

21 мая 2023 22:07  [137] Происшествия

В промзоне городского округа Дзержинска произошла внештатная ситуация.

Она никоим образом не отразилась на жизнедеятельности округа, угрозы для жизни не существует, заверили в администрации Дзержинска. 

По сведениям нижегородского управления Роспотребнадзора, специалисты организовали исследования атмосферного воздуха на содержание аммиака на территории ближайшей жилой застройки.

Результаты свидетельствуют, что превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Также есть данные, что концентрация вредных веществ находится в пределах нормы.

Согласно имеющейся информации,  расстояние от места возникновения внештатной ситуации, случившейся на предприятии, до ближайшей жилой застройки (п.Игумново) - 2,6 км. Ближайшая жилая застройка с учетом направления ветра расположена на расстоянии 6,2 км (г.Дзержинск).

Ситуация остается на контроле управления.

 

 

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Теги:
Дзержинск Роспотребнадзор
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