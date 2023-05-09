Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) приняли участие в благотворительном забеге "Беги, герой!" Общество

Фото предоставлено пресс-службой ГК “Волгаэнерго”

21 мая в Нижнем Новгороде в девятый раз состоялся благотворительный полумарафон "Беги, герой!". В мероприятии приняли участие сотрудники ГК "Волгаэнерго".

"Мы очень любим этот забег. В этом году от "Волгаэнерго" бежало 57 человек. Это историческая цифра для компании. Такого масштаба еще не было. Мы начинали с 5 человек и эта цифра выросла более чем в 10 раз. Это здорово! Настроение у коллег хорошее, бодрое!", – рассказал перед эстафетой руководитель группы оценки эффективности и развития производства ООО "Генерация тепла" (входит в "Волгаэнерго") Николай Зимин.

Забег проходил на дистанциях – 5, 10 и 21 км. У стадиона располагались сразу несколько корпоративных павильонов, где была организована разминка перед командным забегом. В этом году марафон стал самым масштабным – в нем приняло участие более 12 тысяч нижегородцев.

И вот финиш позади, медали в руках, эмоции зашкаливают!

"На самом деле здесь очень классно! В этом году пробежал 5 км, на следующий – как и планировал – буду бежать десятку. Мне нравится масштаб мероприятия, приятно, что так много людей приобщаются к спорту, здоровому образу жизни. А еще перед забегом все успевают познакомиться, пообщаться. Погода не подвела, настроение хорошее. Бежим вперед к успеху!", – поделился своими эмоциями мастер цеха тепловой автоматики и измерений ООО "Автозаводская ТЭЦ" Антон Костерин.

"В здоровом теле – здоровый дух! Мы всегда в компании поддерживаем такого рода мероприятия. Беговые дисциплины занимают особое место в спортивной корпоративной культуре. Участие командой в забегах не только объединяет людей вне зависимости от их статуса и должности, но и дает возможность привлечь новых сотрудников к спорту и здоровому образу", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.