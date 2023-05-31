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Бизнес

МегаФон разогнал мобильный интернет в Выксе

20 июня 2023 13:52  [103] Бизнес

Город металлургов на юго-западе Нижегородской области становится точкой притяжения творческих людей и туристов со всей страны. Этим летом гости и местные жители могут делиться уникальными кадрами местных достопримечательностей на повышенных скоростях. 

Накануне летнего сезона оператор завершил модернизацию почти полутора десятка базовых станций в Выксе. Специалисты расширили частотный спектр в диапазоне 900 МГц, что позволило усилить основные параметры сети: ёмкость и пропускную способность. В результате скорость мобильного интернета в городе увеличилась до 20%.

Долгое время Выкса была моногородом, где большинство трудоспособного населения работали на крупнейшем в стране металлургическом заводе. Его основали братья Баташевы в XVIII веке на земле, богатой залежами железной руды. Сейчас это один из лидеров трубного и колесопрокатного производства в России, входящий в Объединенную металлургическую компанию. Уже пятый год на предприятии развивают промышленный туризм.

Кроме того, Выкса известна своим ежегодным арт-фестивалем, который в этом году будет проходить 12-й раз. В общей сложности в рамках фестиваля город украсили около 100 граффити и множество арт-объектов.

Богатая история завода и творческое начало вдохновителей нашла широкое отражение в инфраструктуре города – на территории старых цехов сейчас идет строительство индустриально-туристического центра, где будут представлены памятники промышленной архитектуры: ажурные водонапорная башня и свод листопрокатного цеха, спроектированные великим русским и советским инженером Владимиром Шуховым. Ожидается, что с открытием центра поток туристов вырастет в несколько раз.

"По данным организаторов арт-фестиваля, за время его существования турпоток в Выксу увеличился более чем в два раза. И это не предел, нужно быть готовым к наплыву путешественников. Выкса удивительным образом соединяет в себе историю и современность, артистизм и металлургию. Здесь есть, что посмотреть, и мы рады обеспечить выксунцам и гостям города высокие скорости мобильного интернета, чтобы они комфортно могли стримить и делиться с друзьями эффектными фотографиями и видео", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

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