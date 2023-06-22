Активное строительство трассы М-12 в июне ведется на территории Республики Татарстан Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Ход работ на 7 и 8 этапах федеральной автодороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" в Республике Татарстан проверили председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и первый заместитель председателя правления госкомпании Марс Газизуллин. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Руководители госкомпании провели совещания с руководством СК "Автодор", ООО "Трансстроймеханизация", подрядчиками, поставили ряд производственных задач. В конце этого года движение по скоростной трассе М-12, которая строится в рамках национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", будет открыто от Москвы до Казани.

Чтобы выполнить поставленную задачу, на М-12 работы идут круглосуточно. На 7-м этапе М-12 протяженностью 82 км уложено 7 км верхнего слоя асфальтобетона, идёт монтаж опор освещения, возведение искусственных сооружений. К концу июля на ряде участков 7-го этапа планируется начать тестировать линии освещения.

Что касается искусственных сооружений, которых на этом этапе 35, то почти по всем из них обеспечен сквозной проход. По 5 из 10 путепроводов над М-12 строители уже открыли движение для дорожного сообщения регионального значения. На мосту через Свиягу и путепровод через Осипов овраг до конца лета планируется обеспечить технологический проезд и начать укладку асфальтобетона. В районе населенного пункта Большие Кайбицы ведется строительство АЗС. Открыть их намерены одновременно с запуском движения по дороге.

На 8-м этапе М-12 протяженностью 70 км строители уложили 10 км верхнего слоя асфальтобетона, приступили к устройству барьерного ограждения и освещения, укреплению откосов. На левом берегу Волги в Лаишевском районе недалеко от села Егорьево идёт строительство АЗС. На мосту через Волгу завершается возведение опор, уже готовы 27 из 28 (на последней опоре осталось забетонировать ригель). Продолжается надвижка пролетных строений с правого и левого берегов. По графику ее планируют завершить в августе.

Напомним, что укладка асфальтобетона началась на вантовом мосту через Оку на трассе М-12.