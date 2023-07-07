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Общество

Эксперты Бутурлинского района обсудили обновленную стратегию развития Нижегородской области

10 июля 2023 18:42  [106] Общество

Фото: газета "Бутурлинская жизнь"

Стратегическая сессия, посвященная актуализации стратегии развития Нижегородской области, прошла в Бутурлинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 70 представителей сферы образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ, администрации округа.

В рамках реализации стратегии в Бутурлинском районе в 2022 году были запущены два новых комплекса по переработке молочной продукции. Отремонтировано более 100 километров дорог, газифицировано 120 домохозяйств. Благоустроены 24 дворовые территории, сквер у памятника Федору Бутурлину и парк "Кетарша". Ликвидировано 15 несанкционированных свалок.

Самыми популярными темами для обсуждения на стратсессии стали здравоохранение, образование, туризм и благоустройство.

Так, главный врач Бутурлинской ЦРБ Татьяна Стрельцова представила проект дистанционного медицинского наблюдения за маломобильными гражданами и инвалидами, который позволит повысить доступность медицинской помощи.

Методист Бутурлинского детского дома творчества Анна Цухт презентовала идею по улучшению системы взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями.

Также были представлены проекты строительства завода по переработке сельской продукции и развитию туристического бизнеса в селе Каменищи.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районе и Княгининском районе.

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Теги:
Бутурлинский район Стратегия развития
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