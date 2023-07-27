Дмитрий Фёдоров: Сейчас талантливые хоккеисты стремятся в Нижний Новгород Спорт

Дмитрий Фёдоров

Ассистент главного тренера нижегородского МХК "Чайка", ведущий Матч ТВ Дмитрий Фёдоров в подкасте "Полный контракт" рассказал о работе в нижегородском клубе и почему молодые хоккеисты стремятся уехать в Нижний Новгород.

По его словам, раньше талантливые хоккеисты и их родители стремились попасть в Москву или Санкт-Петербург, но сейчас они стали предпочитать Нижний Новгород.

"Это самая короткая дорога в КХЛ. Когда они узнаю́т, как работает Ларионов (главный тренер ХК "Торпедо" - прим. ред.) и его тренерский штаб с хоккеистами, и как теперь работают тренеры "Чайки" - они понимают, что ребенка никто не обидит, не оскорбит, на него никто не наорет матом, что он будет осваивать самые передовые технологии, что у него не пострадают суставы, он не будет тягать штангу из последних сил. Это привлекает многих игроков", - рассказал Дмитрий Фёдоров.

Также он отметил важность "скромной" инфраструктуры, которая имеется в распоряжении "Чайки".

"У нас есть стимул. Стимул к тому, чтобы со временем в Нижнем Новгороде построили дворец с шикарным залом, чтобы мы играли там. Давайте сейчас будем пахать, чтобы перебраться из этого зала в новый зал на новой суперсовременной арене на Стрелке", - сказал Дмитрий Фёдоров.

При этом он подчеркнул, что в "Чайке" есть вся необходимая экипировка, логистика и обеспечение питанием. Кстати, разработкой меню совместно с игроками занимается диетолог.

Экс-капитан ХК "Торпедо" Алексей Потапов добавил, что морально устаревшая инфраструктура действительно дает больше мотивации.

"Я в этом зале тоже занимался. Те раздевалки, которые там есть, подвалы - я все это прошел. Я знаю, что это действительно стимул - либо выбраться отсюда, либо сделать этот зал лучше", - сказал он.

Кроме того, Дмитрий Фёдоров кратко охарактеризовал философию "Торпедо" и "Чайки".

"Мы стремимся к победе, мы говорим о победах, мы говорим, что хотим завоевать кубок, но все равно первична радость от хоккея, счастье от игры", - подчеркнул он.

Напомним, в прошедшем сезоне нижегородский молодежный хоккейный клуб "Чайка" завоевал Кубок Харламова. В шестом матче финальной серии плей-офф, прошедшем 25 апреля, подопечные Николая Воеводина переиграли в овертайме "Омских Ястребов" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Егор Виноградов.

В мае стало известно, что главный тренер нижегородского МХК "Чайка" Николай Воеводин возглавил ХК "СКА-Нева".

В новом сезоне главным тренером "Чайки" стал Алексей Исаков, имеющий 12-летний опыт работы в Высшей хоккейной лиге.