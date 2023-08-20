Елена Ленина: "Мы не отметили на избирательных участках никаких нарушений"

Елена Ленина
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10 сентября мобильная группа Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами посетила несколько избирательных участков. Член штаба, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина рассказала о результатах.
"Сегодня мы побывали на нескольких избирательных участках для контроля работы общественных наблюдателей. Порадовало, что все наши наблюдатели находятся на местах с уже заполненными формами "золотого стандарта" по общественному наблюдению при проведении выборов. Многие из них высоко отозвались об обучении, которое они у нас предварительно прошли.
Нижегородцы активно голосуют, и мы не отметили на избирательных участках никаких нарушений. Есть в наличии увеличенные формы протокола, есть вся информация о кандидатах в губернаторы Нижегородской области. Все ящики и КОИБы опечатаны.
Также наши наблюдатели выехали с сотрудниками избиркома для проведения выездного надомного голосования", - рассказала Елена Ленина.
Напомним, что 10 мобильных групп Общественного штаба по наблюдению за выборами работают в Нижегородской области.
Всего же подготовлено около 6 тысяч наблюдателей. Они работают на всех избирательных участках в регионе.
Ранее Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель центра общественного наблюдения за выборами Роман Голубин отметил, что в этом году зафиксировано незначительное количество обращений.
"Они носят, прежде всего, справочно-информационный характер. То есть граждане пытаются выяснить технические моменты процедуры голосования", - уточнил руководитель центра.
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