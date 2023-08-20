Елена Ленина: "Мы не отметили на избирательных участках никаких нарушений" Общество

Елена Ленина Фото: Общественная палата Нижегородской области, Архив

10 сентября мобильная группа Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами посетила несколько избирательных участков. Член штаба, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина рассказала о результатах.

"Сегодня мы побывали на нескольких избирательных участках для контроля работы общественных наблюдателей. Порадовало, что все наши наблюдатели находятся на местах с уже заполненными формами "золотого стандарта" по общественному наблюдению при проведении выборов. Многие из них высоко отозвались об обучении, которое они у нас предварительно прошли.

Нижегородцы активно голосуют, и мы не отметили на избирательных участках никаких нарушений. Есть в наличии увеличенные формы протокола, есть вся информация о кандидатах в губернаторы Нижегородской области. Все ящики и КОИБы опечатаны.

Также наши наблюдатели выехали с сотрудниками избиркома для проведения выездного надомного голосования", - рассказала Елена Ленина.

Напомним, что 10 мобильных групп Общественного штаба по наблюдению за выборами работают в Нижегородской области.

Всего же подготовлено около 6 тысяч наблюдателей. Они работают на всех избирательных участках в регионе.

Ранее Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель центра общественного наблюдения за выборами Роман Голубин отметил, что в этом году зафиксировано незначительное количество обращений.

"Они носят, прежде всего, справочно-информационный характер. То есть граждане пытаются выяснить технические моменты процедуры голосования", - уточнил руководитель центра.