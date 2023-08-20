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Общество

Семейный сквер открыли в Кулебаках в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

11 сентября 2023 16:51  [80] Общество

Семейный сквер открыли в Кулебаках Нижегородской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает администрация муниципалитета.

Стоит отметить, что концепцию сквера изначально согласовали с жителями города. Этот сквер объединил интересы всех членов семьи: там есть и зоны для малышей и мам, а также зоны для мастер-классов, настольных игр, спортплощадка и место для тихого отдыха и неспешных прогулок.

В ходе рейтингового голосования в 2022 году в городском округе Кулебаки за благоустройство этого сквера высказались около пяти тысяч человек.

Напомним, что благоустройство общественных пространств в Нижегородской области проходит ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда». Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Сквер
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