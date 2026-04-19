Стало известно, какие УК чаще всего вызывали недовольство нижегородцев Общество

Госжилинспекция подвела итоги по числу обращений нижегородцев на управляющие компании за 2025 год. Об этом сообщает портал "Живем в Нижнем".

Наибольшее число жалоб поступило на ДУК Канавинского района. От его клиентов в ГЖИ направили свыше 3500 обращений.

Вторую строчку по количеству жалоб заняла управляющая компания Ленинского района — за год на ее работу пожаловались около 3000 раз.

Третье место досталось УК "Наш Дом", обслуживающей большую часть жилого фонда Автозаводского района. В ее адрес поступило 2900 обращений. Далее в списке следует ДУК Советского района с 2456 жалобами, а замыкает пятерку ДУК Нижегородского района — 2167 обращений.

Шестую позицию заняла управляющая компания Московского района, на которую за год направили 2000 жалоб. На седьмом месте оказался ДУК Приокского района — 1654 обращения.

Меньше всего претензий среди крупных компаний получила УК "Центр ЖКХ", работающая в Сарове. В отношении этой организации зарегистрировано лишь 49 жалоб.

