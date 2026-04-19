Общество

19 апреля 2026 11:23 Общество
Почти 700 тонн рыбы в год производят в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

В Нижегородской области сегодня работают 35 рыбоводческих хозяйств, которые ежегодно производят почти 700 тонн продукции. Об этом сообщил председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин.

Вместе с коллегами из Совета законодателей ПФО посетил ферму в Республике Марий Эл, известную как "море Лаптевых", где занимаются разведением осетров-альбиносов. По его словам, предприятие смогло развиться благодаря грантовой поддержке и настойчивости его владельцев — супругов Резниковых.

Бизнес начинался с двух бассейнов на месте бывшего сельского магазина. Позже благодаря гранту предприниматели расширили производство и закупили необходимое оборудование. Сейчас ферма производит несколько тонн рыбы в год и принимает туристов со всей страны.

В планах — создание агротуристического комплекса с гостевыми домиками и СПА-центром, а также выпуск косметики из осетровой визиги под собственным брендом. Проект сельского туризма "Марийский осетр" уже стал победителем федерального конкурса и получит финансирование по линии Минсельхоза России. Люлин назвал этот опыт достойным примером для подражания.

"В Нижегородской области тоже развивается аквакультура. Есть субсидии и гранты. У нас работают 35 рыбоводческих хозяйств, которые производят почти 700 тонн продукции в год. Уверен, что у каждого есть потенциал для превращения в популярный объект агротуризма – с местным колоритом, оригинальной кухней и, конечно, с потрясающей рыбалкой", - отметил председатель ЗСНО.

Ранее сообщалось, что рыбалку на Горьковском водохранилище ограничили до 16 июня.

Евгений Люлин Рыболовство Сельское хозяйство
