Расписание нижегородского автобуса №208 изменится с 20 апреля

С 20 апреля изменится расписание автобуса №208. Корректировки внесут для улучшения транспортного обслуживания жителей деревни Каменки Богородского округа, сообщили в ЦРТС.

Министерство транспорта Нижегородской области совместно с ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" провело подробный анализ обращений местных жителей. Люди сообщали о проблемах с качеством работы общественного транспорта и о случаях, когда отдельные рейсы не выполнялись.

По итогам рассмотрения принято решение продлить работу маршрута в вечерние часы. Теперь последний автобус от автостанции "Щербинки" будет отправляться в 21:10 вместо прежних 20:45.

Из деревни Каменки заключительный рейс перенесут с 21:10 на 22:00.

Кроме того, на маршруте увеличат количество подвижного состава. Число рейсов вырастет на 14%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде введут разовые билеты на общественный транспорт.

