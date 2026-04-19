Утечку после ночного прорыва трубы в центре Нижнего Новгорода локализовали

Фото: администрация Нижегородского района

Минувшей ночью на перекрестке улиц Ошарской и Грузинской в центре Нижнего Новгорода произошла коммунальная авария. Из-под земли забил мощный фонтан воды.

Как сообщили в администрации Нижегородского района, утечку на водопроводе оперативно локализовали. В настоящее время вытекание воды прекращено.

Сейчас на участке ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что поврежденную трубу с горячей водой на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде заменили.