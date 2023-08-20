Бережливые технологии внедряют уже 236 организации в Нижегородской области Экономика

Бережливые технологии внедряют уже 236 организации в Нижегородской области в рамках национального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что ООО «Автопромжгут» - поставщик и продавец различных электротехнических товаров, в первую очередь для производителей жгутов проводов автотракторного, промышленного и бытового назначения, также присоединилась к нацпроекту. Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты из Федерального центра компетенций (ФЦК).

Как отметил министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в регионе уже более 20 торговых компаний внедряют бережливые технологии. Благодаря им предприятия наращивают производственные показатели без дополнительных затрат.

Напомним, что консультации об участии в нацпроекте «Производительность труда» можно получить в центре «Мой бизнес» и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что нацпроект «Производительность труда» призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний.

Нацпроект «Производительность труда» инициирован президентом РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

В Нижегородской области нацпроект реализуется с 2019 года. Среди его участников автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.