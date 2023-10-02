Ключевые положения народной программы "Единой России" отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Промежуточные итоги реализации народной программы "Единой России" и финансирование ее положений в проекте бюджета на предстоящую трехлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей: "На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым ученым, социально ориентированным некоммерческим организациям".

Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% - до 20 с лишним триллионов рублей.

"Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы", - отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов "Единой России" в бюджете является поддержка Вооруженных Сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.

"Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая Победа", - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что и другие приоритеты "Единой России" должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

"В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам еще практически 26,5 миллиардов рублей на трехлетку", - сообщил Дмитрий Медведев.

Дополнительно профинансировать "Единая Россия" предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель.

"Для нас сейчас это вопрос не праздный. Достаточно посмотреть, какие процессы в сфере продовольствия идут во всём мире. В прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов рублей. В нынешнем проекте заложено уже около 17 миллиардов. Но и эту сумму "Единая Россия" считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и Минфин проработать возможность увеличения финансирования еще на 10 миллиардов рублей", - обратился к министрам председатель партии.

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 млрд дополнительно, на классное руководство - более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах - по 2 млрд ежегодно. На безопасность школ в новых регионах - 9,3 млрд рублей ежегодно дополнительно. Предусмотрены средства на капремонт школ, на обеспечение их новыми автобусами.

Дополнительного финансирования, считают в "Единой России", требует программа "Профессионалитет". Это поможет выполнить поручение Президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 млрд, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 млн, партия предлагает дополнительно выделить 9 млрд рублей на программу. Инициативу поддержал Минфин.

"Мы отработаем этот вопрос и будем определять вместе с коллегами-депутатами необходимые источники", - сказал министр финансов Антон Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение все, что предусматривалось в программном документе "Единой России".

"Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка - это порядка 10 миллионов детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах - 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием. С начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тысяч амбулаторий, поликлиник. Финансируется ряд других мероприятий, в том числе, программа медицинской реабилитации, предусматриваются необходимые ресурсы на онкологические заболевания и сердечно-сосудистые", - сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

"Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений. Введены 1,5 тысячи быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тысяч почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тысяч дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тысяч домовладений и 723 тысячи земельных участков", - сообщил Андрей Турчак.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина отметила, выполнение обязательств, заложенных в народной программе, - приоритетная задача партии и находится под контролем депутатов всех уровней.

"Благодаря реализации народной программы и Стратегии развития Нижегородской области в этом году в регионе вводится в строй либо достраивается одновременно 25 школ. За время действия программы капремонта отремонтировано более 200 школ. Таких объемов не было никогда. Мы полностью обеспечили маленьких нижегородцев местами в детских садах - 600 новых мест в дошкольных учреждениях добавили в 2023 году. Продолжаем работу по модернизации первичного звена здравоохранения. Запланировано завершение работ на 31 объекте: трех офисах врачей общей практики и 28 ФАПах. Общий объем финансирования строительства объектов первичного медицинского звена - 860 миллионов рублей. В сентябре мы приняли решение о выделении почти 125 миллионов - на разработку проектно-сметной документации на ремонт медучреждений в следующем году. Так мы сможем быстрее получить финансирование из федерального бюджета и выполнить намеченные планы", - сообщила первый заместитель спикера регионального парламента.

В центре внимания партии - развитие среднего профессионального образования, обеспечение предприятий региона квалифицированными кадрами рабочих специальностей.

"Мы одними из первых в стране создаем федеральный технопарк - центр повышения квалификации и переобучения педагогов и наставников, отраслевых специалистов», - добавила

Руководитель фракции "Единой России" напомнила, что народную программу в этом году дополнили задачей по развитию внутреннего туризма.

"В регионе мы приняли закон о развитии агро- и экотуризма, у нас все более популярными становятся туристические маршруты для знакомства с укладом жизни в сельской местности и отдых на природе в комфортных условиях - глэмпинги. Статус "Культурная столица - 2024" позволит нам привлечь еще больше туристов и повысит внимание к творческому потенциалу Нижегородской области", - сказала она.

"Все эти задачи реализуются под контролем депутатов партии "Единая Россия" всех уровней. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей, в текущем году было совершено более 320 выездов партийного десанта на объекты строительства и капитального ремонта", - отметила Ольга Щетинина.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул - бюджет, действительно, формируется в крайне непростых условиях.

"Но "Единая Россия" вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе", - заключил Дмитрий Медведев.