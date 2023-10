"Ростелеком" и Альфа-Банк станут партнерами в проекте строительства новой ТрансЕврАзийской линии связи TEA NEXT Бизнес

"Ростелеком" и Альфа-Банк договорились о партнерстве в проекте создания новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT.

В рамках достигнутых договорённостей, Альфа-Банк получил право приобрести 49,99% долей в проектной компании ООО "Атлас" - оператора проекта TEA NEXT.

Новая ТрансЕврАзийская ВОЛС, общей протяженностью российского сегмента около 11 тыс. км, соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны, и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке. При этом в перспективе ВОЛС TEA NEXT будет иметь продления до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.

На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри РФ, а также международных транзитных линий между разными регионами мира.

Клиенты ТЕА NEXT смогут арендовать темные волокна и разместить собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.

Проект планируется вводить в эксплуатацию по этапам. Первая и вторая очередь первого этапа, общей протяженностью порядка 1 400 км, соединяющие Москву и Санкт-Петербург, а также продление до границы РФ/Латвия, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в 1 квартале 2024 года, затем до конца 2025 года планируется завершить первый этап целиком, достроив продление до Монголии и Китая, а в 2026 году обеспечить полную готовность всей наземной части линии связи по территории России, входящей во второй этап стройки. Параллельно будет обеспечиваться необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.



В конце 2022 года компания "Атлас" завершила строительство первой очереди ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT, соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области. Протяженность первого участка магистральной линии связи составила около 560 км. При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в нашей стране и обеспечивают возможность организации каналов со скоростью передачи данных до 400 Гб/с, с общей пропускной способностью до 16 Тб/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM.



Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы, а также российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, наиболее оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Красное море.

При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток не превысит 100 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.

Заказчики получат от ООО "Атлас" в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом, компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование, что позволит оптимально использовать приобретенный ресурс оптических волокон.