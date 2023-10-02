Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена" Общество

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов рассказал о ситуации с лодочной станцией "Турист" на Гребном канале.

По его словам, в настоящее время данная территория используется не для содержания лодок, а с целью проживания, развлечений. На территории лодочной станции есть дома, бассейны, бани.

"Фактически произошло самовольное занятие земельного участка", - подчеркнул он.

В Минимуществе региона неоднократно предлагали членам лодочной станции решить вопрос с легализацией земельных участков, однако этого до сих пор не произошло.

"Наша задача освободить территорию от незаконно занимаемых сооружений, и мы ее решаем. Ассоциация не имеет права на земельный участок, в настоящее время мы уведомляем членов лодочной станции. Надеемся что до нового года данная территория будет освобождена", - сказал Сергей Баринов.

Как сообщалось ранее, нижегородской лодочной станции "Турист" предложили участок в Борском районе.

Также сообщалось, что продолжается судебное разбирательство между членами лодочной станции "Турист" и министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области.