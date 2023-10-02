Председатель фонда "Защитники Отечества" отметила опыт Нижегородской области по поддержке военнослужащих Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородскую область с визитом прибыла председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

КАк сообщили в пресс-службе правительства региона, Анна Цивилева посетила региональный филиал фонда в Нижнем Новгороде, где познакомилась с его работой, а также встретилась с нижегородскими ветеранами СВО.

В официальном мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Симонов, и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр социальной защиты Игорь Седых, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Дмитрий Кабайло, заместитель председателя фонда "Защитники Отечества", герой России Алексей Романов, директор регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Андрей Жильцов, военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, руководитель Координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей Инна Наумова.

В нижегородском филиале фонда Анне Цивилевой сотрудники Координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей представили разработанную на базе центра СRM-систему – информационный продукт, который создан для онлайн-мониторинга состояния обработки всех заявок от военнослужащих и их семей. К каждой заявке прикреплены ответственные сотрудники из профильных министерств и ведомств, а также общественных организаций. В режиме реального времени Анна Цивилева отследила путь заявки – от момента подачи до её закрытия.

"Нижегородский филиал фонда работает на полную мощность - подобран штат социальных координаторов, оказывается адресная помощь ветеранам СВО и их семьям. Кроме того, в фонд обращаются люди, которые просят содействия во взаимодействии с Министерством обороны в части выдачи удостоверений ветерана боевых действий, инвалида войны и других вопросов, связанных с региональными и федеральными выплатами. Могу отметить, что региональные выплаты осуществляются регулярно. Я считаю, консолидация и урегулирование межведомственного взаимодействия, которое осуществляет филиал фонда, поможет максимально эффективно решить те задачи, которые поставил нам президент", — отметила Анна Цивилева.

Андрей Гнеушев рассказал о нижегородском опыте поддержки участников СВО.

"У нас в регионе создан уникальный инструмент поддержки военнослужащих и их семей - военный социальный контракт. Фактически это комплексное сопровождение каждой семьи и юридическая гарантия оказания мер поддержки. Семьи участников СВО получают выплаты на детей и беременных, компенсацию стоимости 50% услуг по ЖКУ и другие льготы и выплаты. Нижегородская область – первый регион, который ввел такую комплексную меру поддержки", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Он отметил, что все меры социальной поддержки в рамках военного социального контракта предоставляются исключительно за счет средств регионального бюджета.

"Мне очень понравилась практика военных социальных контрактов, которые сопровождают ветеранов СВО и членов их семей в вопросах, связанных с социальной сферой. Люди довольны и защищены. Это очень хорошая практика, мне кажется, она была бы полезной и в других субъектах РФ", - отметила Анна Цивилева.

Также состоялась рабочая встреча губернатора Глеба Никитина и Анны Цивилевой, в ходе которой обсуждалось сотрудничество фонда и региона. Губернатор отметил, что фонд уже показал свою эффективность в поддержке семей участников СВО.

"Мы в рамках военного социального контракта обеспечиваем поддержкой военнослужащих и их семьи по более чем 12 направлениям. Любые индивидуальные потребности мы тоже отрабатываем, от самых незначительных до самых ресурсоемких. И появление фонда "Защитники Отечества" на основании решения президента было исключительно своевременным и оказало нам огромную поддержку. Я хотел бы поблагодарить лично вас за то, что с такой скоростью развернули работу фонда, за также за высокую оценку нашей работы", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Нижнем Новгороде начал работу с 1 июня 2023 года. С момента открытия филиала поступило свыше 2 000 обращений, более чем по 1 600 из них найдены положительные решения. Большая часть вопросов касалась оформления документов, назначения мер социальной поддержки, медицинской реабилитации.