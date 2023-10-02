Электричество точечно отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 23 октября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 23 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены дома и административные здания по адресам: ул. Агрономическая, 116, 118, 118; ул. Ванеева,109-125 (нечет.), 133, 135; Нул. Верхнеудинская, 35-40; ул. Гужевая, 1-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а; ул. Канашская, 52а, 53, 53а, 53б; ул. Карельская, 3-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Кузнечихинская, 2, 4, 6, 6а, 8; пер. Прудный,16, 18, 20-24; ул. Рыбинская, 65, 67, 88, 90, 92.

В Нижегородском районе с 12:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться на ул Ильинской, в домах № 78, 78а, 78г, 80, 80А, 80В, 82В, 82.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 свет отключат в Дубёнках на ул. Землемерной; Кологривский; Ленской - в домах 1-20; Мантуровской, 1-20, 22, 24, 26, 28, 30а.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в промышленном здании на ул. Чаадаева, 1 к.2.