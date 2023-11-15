Эн+ запускает в Нижнем Новгороде благотворительную акцию "Новогодний марафон" Общество

Акция стартует одновременно в 10 городах ответственности энергохолдинга и станет финалом годовой работы корпоративных волонтеров в социальных учреждениях, в жизни которых сотрудники Эн+ принимали постоянное участие. "Новогодний марафон" проходит в рамках объединенной программы Эн+ и РУСАЛ "Помогать просто".

В этом году для участия сформировалось 40 команд, четыре из которых в ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) из Нижнего Новгорода. В рамках акции волонтеры примут участие в подготовке к празднованию Нового года в подопечных социальных учреждениях: центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, реабилитационных центрах и других. Работники Эн+ помогут с украшением помещений, разработкой сценариев новогодних праздников и проведением предпраздничных мастер-классов.

"Волонтеры ГК "Волгаэнерго" на протяжении всего года активно принимали участие в различных мероприятиях, проводимых для подшефных социальных учреждений компании – реабилитационному центру "Солнышко" и общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива", закупали канцтовары, проводили мастер-классы, спортивные соревнования", - отмечает генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

"Новогодний марафон" включает в себя несколько этапов, прохождение которых оценивается куратором в городе и фиксируются независимыми экспертами. В результате оценок формируется рейтинг команд внутри города. Все участники, в зависимости от количества выполненных заданий, получат определенное количество баллов в личном кабинете волонтера на корпоративном портале. Каждая команда в финале марафона получит призы и подарки, но главной наградой для них станет осознание того, что они подарили праздник и хорошее настроение нуждающимся в этом людям. Подобные марафоны проходят в Эн+ второй год, а в РУСАЛе уже 11 лет.

Энергохолдинг Эн+ давно и интенсивно развивает корпоративное волонтерство. И сегодня в рядах сотрудников компании сформировалось сообщество активных добровольцев. Они участвуют в городских, краевых и корпоративных проектах и организовывают собственные, делая все, чтобы жизнь в городах ответственности компании стала лучше.