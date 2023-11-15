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Общество

Митрополит Георгий: "За каждым решением о прерывании беременности стоит личная беда, сомнения в своих силах"

30 ноября 2023 16:46  [67] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

"Искусственное прерывание беременности – тема, которая не теряет своей остроты, особенно в последние три десятилетия, потому что она непосредственно связана с вопросами демографии нашей страны. Сокращение населения самым пагубным образом может сказаться на развитии России, на ее будущем", - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

"Но мы также понимаем, что за каждым подобным решением о прерывании беременности стоит какая-то личная беда, сомнения в своих силах, жизненная неустроенность. По опыту социальной работы, которая ведется в Церкви, в частности в Нижегородской епархии, мы знаем, что часть маленьких жизней удается сохранить, если протянуть руку помощи их мамам, для которых рождение их чада становится счастьем. В соответствии с христианским мировоззрением аборт – это грех, убийство уже зародившейся жизни, которую дает Господь, а потому мы считаем необходимым подержать законодательную инициативу, направленную на сохранение маленьких жизней, которая станет преградой к совершению такого тяжелого греха", - подчеркнул митрополит.

Напомним, что на пленарном заседании Всемирного русского народного собора Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: "Моя особая сердечная боль – нерешённая проблема с абортами, которую нередко поднимаю в разговоре с государственными властями разного уровня. Это без преувеличения настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека. Однако решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательных запретов. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам. Без любви, действующие в свободном нравственном выборе, никакие запреты не смогут кардинально изменить ситуацию. Без любви всё это становится бездушной системой наказания, которую человек будет всегда стараться хитростью обойти".

Как сообщалось ранее, комитет ЗСНО поддержал законопроект о запрете абортов в частных клиниках.

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Теги:
Законодательное собрание Медицина и здоровье митрополит Георгий
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