Семье героя-нижегородца Сергея Чибизова вручили Орден Мужества Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вручение госнаграды "Орден Мужества" семье Сергея Чибизова, погибшего во время специальной военной операции, прошло в администрации Нижегородского района.

На церемонии вручения присутствовали родственники и друзья погибшего, глава администрации района Алексей Рыболовлев, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов, а также юнармейцы Нижегородского района.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память Героя, погибшего в зоне СВО – Сергея Владимировича Чибизова. Настоящий патриот своей Родины, он до последнего оставался верен присяге, проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность. Он защищал безопасность нашего народа, его право на жизнь и свободу. Подвиг Сергея Владимировича навсегда будет вписан в историю нашей страны. Он пример для всех нас и подрастающего поколения", - сказал Алексей Рыболовлев.

За отвагу при исполнении служебного долга Анвяр Хусиянов вручил Орден Мужества дочери Сергея Чибизова.

"Сергей Владимирович сделал все возможное, чтобы защитить нас и нашу страну. Мы благодарны ему за службу и готовность жертвовать своей жизнью ради нашей безопасности. Наши военнослужащие – это люди, которые готовы оберегать нас и нашу свободу", - сказал Анвяр Хусиянов.

Ранее Орден Мужества вручили родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина.