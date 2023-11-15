Семье героя-нижегородца Сергея Чибизова вручили Орден Мужества

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Вручение госнаграды "Орден Мужества" семье Сергея Чибизова, погибшего во время специальной военной операции, прошло в администрации Нижегородского района.
На церемонии вручения присутствовали родственники и друзья погибшего, глава администрации района Алексей Рыболовлев, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов, а также юнармейцы Нижегородского района.
"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память Героя, погибшего в зоне СВО – Сергея Владимировича Чибизова. Настоящий патриот своей Родины, он до последнего оставался верен присяге, проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность. Он защищал безопасность нашего народа, его право на жизнь и свободу. Подвиг Сергея Владимировича навсегда будет вписан в историю нашей страны. Он пример для всех нас и подрастающего поколения", - сказал Алексей Рыболовлев.
За отвагу при исполнении служебного долга Анвяр Хусиянов вручил Орден Мужества дочери Сергея Чибизова.
"Сергей Владимирович сделал все возможное, чтобы защитить нас и нашу страну. Мы благодарны ему за службу и готовность жертвовать своей жизнью ради нашей безопасности. Наши военнослужащие – это люди, которые готовы оберегать нас и нашу свободу", - сказал Анвяр Хусиянов.
Ранее Орден Мужества вручили родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина.
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